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Chtělo to trochu méně divadla, pane ministře. Z odborného tématu se stala šaráda

Václav Janouš
Komentář   12:00
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Policisté hlídkují v lese u Prášil na Klatovsku v místě nálezu nebezpečných...

Policisté hlídkují v lese u Prášil na Klatovsku v místě nálezu nebezpečných chemických látek. (16. září 2026) | foto: Petr EretMAFRA

Ředitel NP Šumava Pavel Hubený (vlevo) přichází po přístupové cestě ke...
Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém...
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a...
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a...
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Na Šumavě se našly jedy. To je bezpochyby vážná věc. Stovky sudů s nebezpečnými chemikáliemi a kontaminovaná zemina v bývalém vojenském prostoru si zaslouží pozornost státu a hlavně odborné řešení. Ministr životního prostředí Igor Červený z toho ale během několika dnů dokázal udělat velké politické představení. A právě to byla jeho největší chyba.

Nejprve přišla dramatická slova o nebezpečných látkách, zmocněnec pro Green Deal Filip Turek dokonce strašil yperitem či fosgenem a všichni mluvili o obří katastrofě. Jenže žádné bojové chemické látky se nepotvrdily. Problém sice existuje, ale realita se vzdaluje původnímu dramatu.

Ještě výraznější byla snaha najít viníka. Červený tak dlouho útočil na svého předchůdce Petra Hladíka a opakoval, že minulé vedení ministerstva o problému vědělo a nekonalo, až to místy začínalo působit skoro komicky. Téměř každá další informace jako by nakonec musela znovu skončit u toho, co měl, nebo neměl udělat Hladík.

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Jenže dostupné informace ukazují složitější příběh. Nebezpečné látky byly v lokalitě nalezeny už dříve, v roce 2023 se odvážely chemikálie z bývalého bunkru, kterému se propadla střecha. Prostor se prozkoumal, ale žádné bojové látky nebyly nalezeny. Je jistě možné vést spor o to, zda měl stát zasáhnout rychleji, důrazněji či v širším rozsahu. Podstatně hůře se ale obhajuje příběh, že předchozí vedení nedělalo nic.

A pak je tu Dekonta. Firma, která oblast zkoumala a jejíž podklady doporučují další sanaci. Červený přišel proto na vládu s návrhem, aby právě Dekonta dostala bez standardní soutěže zakázku za zhruba 200 milionů korun. Nutno říct: v Dekonta Holdingu má 7,5procentní podíl Klára Sovová, která vede pražskou kandidátku Motoristů. Ještě do letošního června byla členkou dozorčí rady holdingu. Firma zdůrazňuje, že Sovová nebyla ve výkonné pozici a o jednotlivých zakázkách nerozhodovala. To je fér uvést. Stejně fér je ale položit otázku, proč by měl ministr za Motoristy zadat bez soutěže téměř dvousetmilionovou zakázku právě společnosti, v jejíž mateřské firmě má majetkový podíl výrazná politička stejné strany.

Tím spíš, když nechce ukázat údajné závěry zprávy, o které opírá svou naléhavost řešení celé situace. A co víc – podle mých informací ve zprávě ani nejsou žádné odborné závěry, ale jen varování Dekonty, že v okolí mohou být další látky. Je to ale jen její názor, upozornění, možná logická snaha firmy dostat další zakázku. Prostě doporučení, které by napsal každý, kdo by sanoval chemikálie a na sanaci vydělával.

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A tady se příběh začíná obracet proti ministrovi. Čím hlasitěji obviňoval Hladíka, tím samozřejmější jsou otázky směrem k němu samotnému: Co přesně zpráva říká? Proč ji ministerstvo nezveřejní? Co skutečně předchozí vedení zanedbalo? A proč měla sanaci bez soutěže dostat právě Dekonta?

Samotná ekologická zátěž přitom není sporná. Pokud v zemi leží sudy s toxickými látkami, musí pryč. Je škoda, že se z odborného problému stalo politické divadlo.

Když ministr nejprve vybuduje příběh o selhání svých předchůdců, potom nechce ukázat klíčový dokument a současně navrhne stamilionovou zakázku bez soutěže firmě majetkově propojené s političkou vlastní strany, začíná celá akce nevyhnutelně vyvolávat otázky. A zřejmě i u premiéra, který přímé zadání takzvaně z ruky zarazil a nakonec se domluvil s armádou, že místo sanuje sama. Logické řešení – vždyť armáda je původcem chemikálií, má speciální jednotku a takovou „zakázku“ zvládne.

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