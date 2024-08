Chudáci a lenoši. Hledají se peníze pro státní zaměstnance

Názor

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka navrhuje, aby se letos zvedly platy státních zaměstnanců. Na to se ozval ministr financí Zbyněk Stanjura, že to nejde, protože je státní kasa prázdná. Skutečně jde o zásadní sumu a hlavně, měli by státní zaměstnanci dostat přidáno?