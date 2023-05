Chvála kina. Kvůli zážitku člověk musí zvednout zadek a něco udělat

Lidé koukají na filmy v televizi, na počítačích a na domácích projektorech. Dělal jsem to stejné. Stahoval filmy, používal streamovací služby (brr, jak ošklivý výraz, skoro jak šaltrpáka). Když mě film nudil nebo jsem byl ospalý, nechal jsem si druhou půlku na jindy. Některé filmy jsem projížděl, jen tak pro informaci. O čem vlastně jsou, jak to bude dál a jak to dopadne. Často někdo zavolal, přišel na návštěvu, zavolal k večeři a hned tu byla pauza. Kvůli těmto pauzám dokonce vzniklo nové slovo: mám to „rozkoukané“.