Jak funguje CIA a v čem měl zločinec Saddám asi pravdu

Musela jsem se smát. Náhodou si totiž zrovna čtu knihu, kterou napsal člověk, který o proslulé zpravodajské službě něco ví, protože v ní léta pracoval. Bývalý přední analytik CIA se specializací na Blízký východ John Nixon prováděl na přelomu let 2003 a 2004 rozsáhlý výslech iráckého diktátora Saddáma Husajna. A taky měl pár příležitostí referovat přímo v Oválné pracovně.

Z nich vyplynulo, že například prezidentovi Bushovi mladšímu, hluboce zasaženému teroristickým napadením Ameriky, nestačily zasvěcené referáty a odpovědi na otázky, ale ani s nimi nepolemizoval. Prostě chtěl, aby zpravodajská služba podpořila jeho úmysl válčit. Přitom zrovna do Bushe vkládal zpravodajec velké naděje. Tým jeho předchůdce Clintona byl podle něj „souborem inteligentních amatérů“, který zahraniční politiku podceňoval a rozhodně v ní neviděl důležitý nástroj národní bezpečnosti.

Nemyslete, že CIA je spolek suverénních Jamesů Bondů, a protože vědí ze všech nejvíc, nic je nedokáže rozhodit. V knize jsem se dočetla, jak je rozhodí třeba ta ranní rozprava v Oválné pracovně. Autor píše, že on sám před ní vstával už ve dvě ráno, všechno znovu několikrát ověřoval a nervozitou z obav, že by třeba nedokázal přesně odpovědět na některou otázku, nemohl pozřít ani sousto. Pochopila jsem taky, že CIA je podnik se spoustou byrokracie, kde se každý obává, aby se na kariérním žebříčku náhodou nesmekl.

Zajímavý je ovšem autorův pohled na zlosyna Saddáma, který se stal po vražedném atentátu 11. září 2001 pro Američany lovnou zvěří. Nevím, jestli je třeba připomínat, že šlo o muže, který v devadesátých letech vpadl do Kuvajtu a způsobil válku v zálivu, a kterého později CIA podezřívala z podpory terorismu a údajného ukrývání nebezpečných zbraní hromadného ničení. Prohrál. Prohrál svůj Irák a posléze i svůj život. Jen se těžko určuje, kdo vlastně vyhrál.

Když Američani vytáhli tohohle chlápka, který asi neměl ty nebezpečné zbraně, ale jinak měl na svědomí spoustu zločinů, z nory, dost se rozmluvil. Někdy i poučně. Mne zaujalo to, co jednoho dne poznamenal k vyšetřovateli. Prý jak si můžou Američani myslet, že když odstraní Saddáma a vezmou to tam do ruky sami, situace v zemi se zlepší. Nezlepší. Vládnout klanovému Iráku není totiž vůbec snadné. Jak se ukázalo, byla to smutná pravda. A může platit i jinde v regionu. (Snad už se to ví).