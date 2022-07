Za cibuli národní? Ministrovi zemědělství šlo hlavně o lobbing

Když se totiž dozvěděl, že se v obchodech prodává cibule až z Nového Zélandu, nelenil a napsal jim, aby upřednostňovali místní produkci. Protože je to prý příznivější pro životní prostředí.

Jenže to může, ale taky nemusí být pravda. Různé studie ukazují, že se do některých evropských zemí vyplatí dovážet třeba skopové z Austrálie, jablka z Nového Zélandu či karafiáty z Afriky. Náklady na chov zvířat a pěstování rostlin jsou tam nižší, už jen proto, že je tam často tepleji, tolik se nehnojí a doprava ve velkém někdy produkuje méně skleníkových plynů než svážení produktů od malovýrobců.

Nakonec je to stejně jedno. Ministrovi šlo hlavně o lobbing za české výrobce. Což je dvojsečná věc. Za prvé Česko dost potravin vyváží, takže kdyby podobně a úspěšně lobbovali zahraniční ministři doma, poškodilo by to naše rolníky. A za druhé, obchody si často vybírají dodavatele podle ceny a za zdražení potravin by ministrovi ani jeho straně voliči nepoděkovali.