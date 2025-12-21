Čínská auta budou pro evropské automobilky výzva, ne zkáza

Z Číny už kupujeme elektroniku, oblečení, hračky a spoustu dalšího. A teď Číňané začali vyrábět auta. Navíc přicházejí elektromobily, což je v podstatě něco jako mikrovlnná trouba a ty umí Čína skvěle. Ostatně v elektromobilitě je prý daleko napřed. Jedinou cestou, jak zachránit náš autoprůmysl, je snad jen zavřít hranice, zastavit podporu elektromobility a zůstat u dieselů.
To je úvaha, která zní na první pohled perfektně logicky a asi vystihuje všeobecné obavy lidí, kteří se nad situací evropského (a tím i českého) automobilového průmyslu trochu zamysleli. Klíčové slovo je přitom „trochu“. Když se totiž zamyslíte hlouběji, případně se podíváte na čísla a historické analogie, začne se představa ruin Mladé Boleslavi, ovládnuté pouličními gangy jako Detroit, rychle rozplývat.
Levnější o to, o co je horší
První paprsek na zamračené obloze se objeví, když začnete studovat ceníky čínských automobilek na evropském trhu. Ony bombastické zprávy o „Kodiaqu za cenu Fabie“ totiž téměř vždy přicházejí z čínského domácího trhu. Aby se ale čínské auto dostalo na ten náš, musí se z něj nejen zaplatit daně a DPH, ale také se auto musí přizpůsobit evropským normám, zejména pokud jde o bezpečnost – což není levné. A leckdy také přizpůsobit požadavkům evropských zákazníků. A ani to není levné.
Když se potom nejen podíváte do ceníků, ale také si nějaká čínská auta vyzkoušíte, zjistíte několik věcí. Za prvé, jsou dobrá i špatná ve věcech, které byste nečekali. Často mají mnohem lepší zpracování, než jste si u čínského auta představovali (byť trvanlivost je jiná otázka), a ta dražší z nich i docela příjemně jezdí.
|
Prodej nových aut v průběhu roku vzrostl, u autobusů a motocyklů naopak klesal
Ale jejich pohonná ústrojí jsou obvykle neefektivní, takže lidově řečeno „žerou“. A to se týká jak spalovacích motorů, tak hybridů i elektromobilů. Navíc mají pro Evropana obvykle minimálně podivnou ergonomii a ani uživatelské rozhraní jejich palubních systémů, tedy zrovna věc, kde by člověk nejspíše čekal náskok, nebývá z nejpříjemnějších. Na druhou stranu, to nemusí být tak nečekané, podívejte se na čínské telefony.
Na konkrétních detailech ale tolik nezáleží. Podstatné je, že zatím každé čínské auto, které jsem měl možnost vyzkoušet, bylo oproti evropské konkurenci levnější zhruba o to, o co bylo horší. Některá byla opravdu dobrá, jako třeba Nio EL6 – ale to také stojí téměř jako odpovídající Audi. Jiná byla solidní, třeba produkty BYD – ale stojí téměř stejně jako EU konkurence. A další jsou tak strašná, že si je může koupit jen někdo, komu záleží právě jen na ceně.
Skvělá auta za míň peněz
Tady ale přichází další problém čínských aut. Nikdo samozřejmě neví, kolik stojí takové čínské auto vyrobit a při jaké ceně se obchodně vyplatí. Je možné, že čínské automobilky mají ještě velký prostor na zlevňování. Nebo také ne. A mnoho indicií nasvědčuje dokonce tomu, že čínské automobilky v rámci intenzivního konkurenčního boje svá auta dotují. Minimálně na domácím trhu se to děje téměř určitě.
To značně narušuje základní premisu, ze které vycházejí malby čínských čertů na zdech evropských automobilek. Tedy že výroba aut v Číně je tak levná, že nás čínské automobilky budou moci zavalit přívalem levných (zejména elektrických) aut. Zákazníkům pak podle této teorie bude víceméně jedno kvalita a životnost, protože vyhraje nízká cena.
|
Velký zelený ústup. EU zmírňuje zákaz prodeje aut se spalovacím motorem
Jenomže ono se zdá, že vyrobit auto v Číně zase tak levné není. Je sice těžké zjistit konkrétní čísla, ale zdá se, že čínský dělník „stojí“ něco mezi řekněme českým dělníkem, vyrábějícím Škodovky, a tím rumunským, který vyrábí Dacie. Ostatní vstupy přitom budou podobné. Ono asi nebude náhodou, že čínské automobilky začínají stavět nebo kupovat továrny v Evropě. Jednoduše se jim to vyplatí.
Potom je tu ale ještě jedna věc, která je možná nejdůležitější. Není to poprvé, kdy automobilový průmysl jiné země přišel s technikou, která překonávala tu evropskou. Americké automobilky nabízely modernější technologie a výbavu po celou druhou polovinu dvacátého století. Na konci padesátých let měla americká auta klimatizace, elektrická okna a automatická světla. Obrovské motory a spoustu místa. Ale v Evropě se neuchytila.
Potom přišla japonská auta s precizní technikou a spolehlivostí. Někteří by mohli tvrdit, že Japonci překonali Evropu v umění vyrábět spalovací motory už někdy v 80. nebo 90. letech. Nemluvě o spolehlivosti, kde se ani „věčné“ Mercedesy nemohou rovnat Toyotám a Hondám. Hledat racionální důvody, proč si koupit Volkswagen a ne Toyotu, je zatraceně těžké.
Možná ještě těžší je to u korejských značek, které navíc přišly s nízkými cenami a dlouhými zárukami. A poté, co se jim podařilo získat lidi z designu a vývoje evropských automobilek, začaly vyrábět i auta, která skvěle jezdí. A pořád stojí méně peněz.
Jenomže je opravdu známkou úspěchu, že dokážete prodávat auta levněji než konkurence?
To prostě chcete
Ve skutečnosti není. V automobilovém průmyslu platí, že těžké je prodat auta dráž. Prodat je na základě komfortu, kvality zpracování, sofistikovanosti a designu. Promyšlenosti detailů s ohledem na řidiče. Odladěných jízdních vlastností a zvolených materiálů. A také charakteru auta jako takového i jeho značky. Historie a dědictví.
|
Evropský elektromobil jako snaha zachovat si tvář. Ale bude to chtít méně regulací
Dal by někdo pět milionů za auto identických parametrů jako Porsche 911, kdyby nebylo od Porsche? Těžko. Totéž samozřejmě platí i o Mercedesu či BMW. Ale nejen o nich. I značky jako Škoda nebo Renault dokáží přilákat zákazníky jak svým charakterem, historií a tím co představují, tak těmi posledními pár procenty „něčeho“, co dělá z racionálně solidního, ale chladného auta věc, kterou doopravdy chcete používat každý den.
Čínské automobilky čeká mnohem těžší úkol, než by se mohlo zdát. Musí se evropským autům vyrovnat nejen v tabulce technických údajů, ale také v reálném životě. A to, minimálně u evropských zákazníků, budou mít velmi těžké. Tvrdá konkurence? Zcela jistě. Ale na konec automobilového průmyslu raději ještě nevsázejte peníze.
Autor je motoristický novinář