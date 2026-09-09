Ani padesát let po smrti není Mao stále mrtvý. Jeho život byl barvitý, odkaz podivný

Dalo by se říci, že Mao, jeden z největších masových vrahů historie, je právě opomenut a na jeho dědictví padá prach. Jenže tak to není. Mao a jeho krvavé dědictví nejsou zapomenuty a stále ovlivňují a formují vývoj pevninské Číny a koneckonců některé jeho „vynálezy“ jsou stále populární i v Evropě včetně Česka.
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Když se otřásla zem i režim. Osudový rok, který pohřbil Maovu éru a změnil tvář Číny
Mao Ce-tunga známe především jako revolucionáře, který stvořil „maoismus“, osobitou ideologii, která byla modifikací marxismu-leninismu přizpůsobenou převážně agrární čínské společnosti, založenou na představě permanentního revolučního boje a zdůrazňující odhodlaný předvoj revolucionářů.
Prostě skvělý materiál pro revolucionáře třetího světa a také pro levičácké intelektuály na Západě. Co na tom, že Mao Ce-tung sám žádný velký intelektuál nebyl a v osobním styku dokázal být jak charismatickou, tak vskutku lidsky odpudivou postavou. Jeho osobní lékař Li Č’-suej ho později popsal jako člověka s velmi špatnou osobní hygienou a mimořádným zájmem o mladé ženy; ve svých pamětech popsal i Maovy sexuální vztahy s velmi mladými dívkami.
Zakladatel ČLR
Mao se narodil v chudé rolnické rodině, postupně se v Číně zapojil na začátku minulého století do boje proti čínské monarchii, vstoupil do řad nacionalistů a nakonec se přidal ke komunistům. K založení čínské komunistické strany se dostal poněkud nepravděpodobnou cestou: v mládí měl blízko k anarchistickým a jiným radikálním proudům a k marxismu dospíval postupně. A mimo jiné pomáhal nacionalistům získávat uchazeče pro vojenskou akademii ve Whampoa, kterou vedl Čankajšek, jeho pozdější protipól, který se stal řízením osudu a z nezbytí zakladatelem dnešní Čínské republiky na Tchaj-wanu. Tedy té, která tak leží v žaludku Maovým dědicům. Ostatně poměrně dlouho působil v Čankajškově straně Kuomintang.
Mao se stal profesionálním revolucionářem a nakonec také funkcionářem Kuomintangu. S tím byl konec, když se Čankajšek obrátil proti komunistům a čínští komunisté si pak vybudovali vlastní armádu. „Všechna moc pochází z hlavně pušky,“ prohlašoval tehdy Mao. A postupně se nakonec dostal v občanské válce do čela strany. S ní bojoval proti Japonsku, zatímco hlavní mezinárodní podporu čínskému odporu poskytovaly Spojené státy a Sovětský svaz především nacionalistické vládě Čankajška, a nakonec proti nacionalistům vedeným Čankajškem. Ty vyhnal na již zmíněný Tchaj-wan. A založil komunistickou Čínskou lidovou republiku.
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Mao přitom chtěl překonat ohromnou čínskou zaostalost, část Číny žila v podmínkách, které bychom označili za středověké, a tak zahájil reformy. Tedy až potom, co jeho režim během politických kampaní padesátých let připravil o život miliony lidí a další poslal do převýchovných, tedy koncentračních táborů.
Kolektivizace a Velký skok vpřed měly posunout Čínu mezi průmyslové země. Jenže výroba oceli v malých pecích, zemědělské komuny ani zabíjení ptáků, kteří prý žrali úrodu (dělalo se to tak, že se neustále plašili, až kvůli nedostatku odpočinku zemřeli vyčerpáním), nebyly cestou vpřed. Zato to byla cesta ke snížení ekonomického výkonu země o zhruba třetinu, hladomoru a 30–40 milionům mrtvých. Mimochodem, ten hladomor nebyl úmyslný, jenže hlásit hlad a nedodávat úrodu by znamenalo, že dotyční funkcionáři budou potrestáni i s rodinami. A tak raději nechali lidi umírat. O zprávy, které pronikly až nahoru, se Mao zkrátka nestaral.
Rozpačité dědictví
Maova prestiž ve vedení strany a státu tím ovšem klesla a napravit ji měla až takzvaná Kulturní revoluce. Vlastně stranický boj prostřednictvím ozbrojených Rudých gard složených zejména z mladých, který zničil čínské kulturní dědictví, školství, část průmyslu a vědu. Když už to bylo i na Maa moc, povolal na Rudé gardisty armádu. V Číně byl hlad, na mladé levičáky na Západě Mao zapůsobil. Jeho moc ale opět slábla a další stranické a státní čistky zastavila jeho smrt v roce 1976. Stejně jako jeho představy o militarizaci společnosti. Čína postupně začala na konci sedmdesátých let reformovat svou ekonomiku a vracet se na světové výsluní.
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Maův odkaz se stal jakýmsi rozpačitým dědictvím. Podle oficiálního hodnocení je ze 70 procent dobrý a ze 30 procent špatný. Zůstalo to, že vše musí ovládat komunistická strana a nesmí se lekat jakýchkoliv obětí. To rezonuje zejména v posledních letech a navíc je tu i jisté navazování na potenciálně agresivní Maovu zahraniční a vojenskou politiku. Mao vyzýval k jaderné válce proti USA, ale nebál se ani vyvolat příhraniční střetnutí se Sovětským svazem a propagovat čínský nacionalismus. Zároveň se Maova Kulturní revoluce stala jakýmsi strašákem, symbolem chaosu, který se nesmí vrátit. A oficiálně tím, kdo může tento chaos znovu přivést na svět, jsou pokusy o demokracii či koncept lidských práv.
„Maova“ tradiční čínská medicína
Mao je v posledních letech v Číně stále populárnější. K místům spojeným s jeho životem se pořádají poutě, na některých místech je dokonce uctíván jako božstvo včetně svatyní. Pro mladé je symbolem odporu a anarchie. Ovšem historici, kteří se zabývali desítkami milionů lidí, jimž jeho politika přinesla smrt, jsou umlčováni či zavíráni do vězení.
Na Západě se z Maa stal kulturní symbol tištěný na trička, symbol jakéhosi buřičství. Statisíce a možná miliony lidí pak používají tradiční čínskou medicínu, která vůbec není tradiční. A možná právě tady přežil jeden z Maových nejpodivnějších odkazů až do dneška. Tradiční čínskou medicínu Mao nevynalezl, jak se někdy tvrdí. Její moderní podobu ale jeho režim zásadně institucionalizoval. V době, kdy Číně zoufale chyběli lékaři a moderní léky, vznikl systém „bosých lékařů“, kteří kombinovali základní západní medicínu s vybranými čínskými bylinnými postupy a akupunkturou. Tento levný model se stal jedním z vývozních artiklů maoistické Číny, který přežil paradoxně na Západě dodnes.
Mao tedy není v Číně ani mrtvý, ani živý v jednoduchém smyslu a mnohé z jeho nejhorších i bizarních představ dodnes žijí a ovlivňují miliony lidí na celém světě.