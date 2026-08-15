Čína na prahu průmyslové proměny. Válka s Íránem ukázala víc než sílu Pekingu na ropném trhu

Jedním z hlavních důvodů bylo zmizení největšího světového kupce z trhu. Čína, která v roce 2025 dovážela rekordních 11,6 milionu barelů denně, snížila ve druhém čtvrtletí dovoz na 8,1 milionu. V červnu se propadl až na 7,12 milionu, nejméně od října 2016. Země, která bývala hlavním motorem růstu světové spotřeby, tím uvolnila miliony barelů pro ostatní odběratele.
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Organizace OPEC ovlivňuje cenu regulací nabídky: když jeho členové omezí těžbu, stahují ropu z trhu. Čína získala podobnou moc z opačné strany. Když je ropa levná, nakupuje více, než právě potřebuje, a vytváří zásoby. Když cena vzroste, dovoz omezí a spotřebovává ropu nakoupenou dříve. OPEC reguluje kohouty u vrtů, Čína ventily svých zásobníků a rafinerií. Její chování tak při nízkých cenách vytváří dodatečnou poptávku a při vysokých ji z trhu odčerpává.
Model, který se vyčerpává
Základy této strategie Peking položil před válkou. V roce 2025 nakupoval rekordní množství ropy v době, kdy byla nejlevnější od pandemie. Podle americké Energetické informační agentury vstupovala Čína do konfliktu se strategicky využitelnou zásobou téměř 1,4 miliardy barelů: asi 360 milionů přímo ve státních skladech a přibližně miliardou u rafinerií a v komerčních zásobnících, které může stát rovněž ovlivňovat. Přesný stav je tajný, ale rozsah rezerv dává Pekingu svobodu, jakou nemá žádný jiný dovozce.
Po vypuknutí války začala Čína spotřebovávat levně nakoupenou ropu namísto drahých dodávek na spotovém trhu. Mezi prvním a druhým čtvrtletím 2026 klesl dovoz přibližně o 3,9 milionu barelů denně, zatímco výkon rafinerií jen o 2,2 milionu. Rozdíl kryly hlavně zásoby; podle Mezinárodní energetické agentury se jen v červnu zmenšily asi o 41 milionů barelů. Část dovozního propadu ovšem způsobil samotný výpadek dodávek přes Hormuz. Ani po jeho odečtení však nelze přehlédnout mimořádnou schopnost Číny odložit nákupy a ovlivnit světovou cenu.
Tím ale vysvětlení nekončí. Slabší čínská poptávka po ropě není jen výsledkem chytré práce se zásobami. Odhaluje také strukturální změnu hospodářství. Dosavadní čínský model stál na výstavbě bytů a infrastruktury, levném úvěru a téměř neomezeném růstu spotřeby cementu, oceli, skla, nafty a dalších surovin. Tento model se vyčerpává.
V prvním pololetí 2026 klesly investice do nemovitostí o 18 procent, plocha nově zahájených staveb o 23,4 procenta a prodej nových budov o 11,6 procenta. Celkové investice do fixních aktiv se snížily o 5,7 procenta a soukromé investice o 8,5 procenta. Dopad je jasně vidět ve fyzické produkci: výroba cementu klesla o osm procent, surové oceli o tři procenta, plochého skla o 5,7 procenta a surového železa o 2,8 procenta. Červnové zpracování ropy se propadlo dokonce o 17,7 procenta; za celé pololetí bylo nižší o 4,9 procenta.
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Právě cement, ocel a sklo jsou lepšími indikátory čínské průmyslové slabosti než samotný dovoz ropy. Ropná čísla zkresluje válka, čerpání zásob i rychlá elektrifikace dopravy. V červnu připadalo na elektromobily a plug-in hybridy 62,8 procenta maloobchodního prodeje nových osobních aut a vláda urychluje také elektrifikaci nákladních vozidel. Čína proto může vyrábět více, aniž by spotřeba benzinu a nafty rostla jako v minulosti.
Dva různé mechanismy
Nejde přitom o plošný kolaps čínského průmyslu. V prvním pololetí vzrostla průmyslová přidaná hodnota o 5,4 procenta. High-tech výroba přidala 13,3 procenta, produkce integrovaných obvodů 23,1 procenta a průmyslových robotů 28 procent. Roste elektronika, elektromobilita, lodě, železniční technika a energetické sítě, které drží poptávku po mědi, hliníku a petrochemických surovinách. Čína tedy neprochází prostou deindustrializací, nýbrž přesunem od materiálově náročné výstavby k technologické a exportní výrobě.
Přerod však není bezbolestný. Nové obory zatím nedokážou plně nahradit poptávku, kterou dříve vytvářely nemovitosti. Červencový výrobní PMI klesl na 49,2 bodu, nové zakázky na 48,5 a stavební aktivita na 47 bodů. Zásoby hotové průmyslové produkce byly na konci června meziročně vyšší o 9,5 procenta. Část továren vyrábí rychleji, než roste domácí odbytiště, a přebytek směřuje do zahraničí. To pomáhá udržet výrobu, ale zároveň vyvolává cenové války, nízké marže a obchodní konflikty.
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Čína tak ovlivňuje světový komoditní trh dvěma různými mechanismy. Krátkodobě jí obrovské ropné zásoby dovolují měnit načasování dovozu, tlumit cenové špičky a při opětovném doplňování rezerv naopak vytvářet cenové dno. Dlouhodobě však její slábnoucí realitní a infrastrukturní model snižuje spotřebu komodit bez ohledu na stav zásob. Útlum cementu, oceli, stavebních surovin a motorových paliv je z velké části trvalý, nikoli jen válečný.
Čína proto není novým OPEC v doslovném smyslu. Stala se jeho poptávkovým protějškem, jehož sílu neurčují pouze zásobníky, ale i proměna celé ekonomiky. Válka s Íránem ukázala, že Peking může načasováním svých nákupů manipulovat s ropným trhem. Současně však odhalila něco ještě důležitějšího: svět už nemůže automaticky počítat s tím, že čínská spotřeba ropy, oceli a cementu poroste stejně jako v předchozích dvou desetiletích. Budoucí komoditní cyklus nebude určovat jen to, kdy Čína znovu začne nakupovat, ale také kolik surovin bude její nový hospodářský model vůbec potřebovat.