Svět je vyrobený v Číně. Brzo budou znát víc než číslo vaší podprsenky…

Lupa přišla překvapivě rychle: do týdne byla tu. Dorazila ale v krabičce celé počmárané čínskými znaky, jen s maličkou cedulkou s adresou. Uvnitř byla slíbená lupa, o něco menší a chatrnější, než vypadala na obrázku, a návod k použití v čingličtině. „E-mail tu napsalo, hezzlo platne, do mob.phonu appku našroubovali.“

K provozu lupy bylo třeba stáhnout si do mobilu kód z papírku posetého čínskými znaky. A aby se to povedlo, je třeba uvést půl milionu údajů o adrese, heslech, věku, sexuálních i asexuálních preferencích a nechat si oskenovat oko. Nikde se nepsalo, že údaje takhle získané nikdo nezneužije. A tak lupa dodnes leží v šupleti a já jen doufám, že se neumí sama připojit na net a posílat do Číny informace.

Ráda bych si pořídila jinou než čínskou elektronickou lupu, ale bylo mi vysvětleno, že takovou budu těžko shánět. Možná ji překupník přebalí, to ano, a přeloží návod do lepší angličtiny. Bude to ale pořád lupa z Číny.

Podobné to je i s bezpečnostními kamerami. Obvykle se vás nevyptávají na všechno včetně čísla podprsenky, než si je smíte nainstalovat nade dveře, ale většina z nich je taky vyrobená v Číně. Když si je pustíte do života, brzo budou znát víc než číslo vaší podprsenky.

Mobily a počítače, které používáme, jsou často taky vyrobené v Číně. Jsou lacinější, samozřejmě: velká většina čínských továren funguje bez jakýchkoli bezpečnostních zařízení, lidská práce je laciná, a pokud pracovníky nenaláká vidina ekvivalentu pěti nebo šesti set eur měsíčně (údajně zhruba dvojnásobek platu, jaký můžete za fyzickou práci očekávat), můžou náboroví pracovníci zajet do té či oné vesnice a s požehnáním jejího komisaře si vybrat, které vesničany odvlečou pár stovek nebo tisíců kilometrů do rachoty.

Bývaly doby, kdy Číňané vyráběli aušusy. Jejich schopnosti výstižně shrnoval proslulý výuční list soudruha Biľaka, který se vyučil krejčím: nepúšťať na saká. Kabáty z Číny se vážně nedaly nosit. Když jste poslali do Číny předtištěná vánoční přáníčka k ručnímu omalování, vrátila se vám s blankytnými Mikuláši a tygrovanými soby.

Dnes ale Číňané dokážou vyrobit všechno a ve vysoké kvalitě.

Teda s jednou výjimkou. Když jsem si reverendovi v našem kostele postěžovala, co všechno se vyrábí v Číně, a bůhví, jak to dopadne, řekl: „No ovšem. Celý svět je vyrobený v Číně. Proto na něm tolik věcí špatně funguje.“