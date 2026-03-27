Zelená supervelmoc? Spíše propaganda. Čínský pokrok v oblasti energetiky ale nepřehlížejme

Minulý měsíc vyšel článek od BBC s názvem „Z Číny se stává zelená supervelmoc“. V New York Times zase hlásali „Zelený triumf Číny“.
Čína skutečně chrlí solární panely, větrné turbíny, elektromobily a baterie, které zaplavují světové trhy, což je podle mnohých důkazem nevyhnutelného přechodu k zelené energetice. Problém je, že tyto údajné zázraky jdou ruku v ruce s ohromným a stále rostoucím využíváním fosilních paliv, zejména pak uhlí. Skutečné úspěchy tamní energetiky – dramatický nárůst energetické produkce za účelem větší prosperity a pokroky v oblasti jaderné energie – jsou však přehlíženy.
V roce 2025 se ve světě investovalo do zelené energie 2,3 bilionu dolarů. Více než třetinu (800 miliard dolarů) přitom tvořila Čína, která tak investovala téměř tolik, co USA a Evropská unie dohromady. Výše výdajů však není nejlepším měřítkem kvality investic.
Po krizi na čínském realitním trhu se kapitál přesunul do odvětví solárních panelů, což vedlo k obrovské nadprodukci a nadměrným kapacitám. Čínská výrobní kapacita v oblasti solární energie nyní více než dvojnásobně převyšuje celosvětový trh a podle Mezinárodní energetické agentury zaznamenaly v roce 2024 ztrátu všechny segmenty čínského dodavatelského řetězce v tomto odvětví. Jejich marže mnohdy dosahovaly mínus 20 procent nebo méně. Přes čtyřicet firem zkrachovalo a v celém odvětví přišla o práci třetina zaměstnanců. Co je ale důležitější, čínská výroba solárních panelů je závislá na uhlí, neboť každá z hutí na výrobu křemíku potřebuje svou vlastní uhelnou elektrárnu.
Snižování závislosti na dovážené ropě
Investice nyní proudí do elektromobilů, jejichž výroba se stala ekonomickým pilířem místních samospráv, které byly dříve závislé na prodeji pozemků a daních z nemovitosti. Automobilový průmysl a přidružené služby nyní tvoří desetinu HDP Číny. Nadbytečná výrobní kapacita je však do očí bijící – podle jednoho z odhadů bude do roku 2030 životaschopných pouze patnáct ze současných 129 čínských značek elektromobilů.
Čína chce co nejvíce snížit svou závislost na dovážené ropě, takže tamní spotřebitelé stojí za téměř dvěma třetinami všech prodaných elektromobilů na světě, k čemuž je vybízí Peking a zároveň k tomu přispívají i rekordně nízké ceny z důvodu nadprodukce. Jenže baterie do elektromobilů se vyrábí pomocí energie získané z uhlí a nabíjí se ze sítě, které též dominuje uhlí.
Z nedávné studie vyplývá, že čínský elektromobil během své životnosti vyprodukuje 85–90 procent emisí benzínového auta. Čínské elektromobily toho navíc najezdí mnohem méně než klasická auta, čímž se uhlíková stopa rozloží na menší počet kilometrů, což vede k vyšším emisím na jeden kilometr.
Rozhodně se nedá říct, že by elektromobily znečišťovaly ovzduší méně. Jistá studie zjistila, že sice snižují emise oxidů dusíku přibližně o jedno procento, ale zároveň zvyšují emise mnohem nebezpečnějšího oxidu siřičitého a pevných částic o 10, respektive 20 procent. Rozmach elektromobilů v Číně tyto hodnoty navíc ještě zvýší, a pokud nedojde k razantním změnám, porostou také emise CO₂.
Je sice pravda, že Čína v roce 2025 nebývale rozšířila solární a větrné kapacity, ale zároveň s tím plánovala výstavbu bezprecedentního počtu nových uhelných elektráren. I nadále je tedy celosvětovým lídrem ve spotřebě uhlí, neboť přes 87 % její primární spotřeby pokrývají fosilní paliva.
V roce 1971, když byla Čína ještě chudá, dosahoval podíl obnovitelných zdrojů čtyřiceti procent, avšak v roce 2011 klesl na 7,5 procenta. Od té doby mírně vzrostl, nicméně stále se drží lehce nad deseti procenty. Tímto tempem by úplný přechod trval čtyři století. Nejnovější data Mezinárodní energetické agentury (IEA) pochází z roku 2023 a podle nich Čína přidává pětkrát více uhlí než solární a větrné energie.
Poučení z energetické politiky Pekingu
Ačkoliv je tedy představa o Číně jako o supervelmoci v oblasti obnovitelných zdrojů energie převážně ekologickou propagandou, z energetické politiky Pekingu pro nás plynou dvě ponaučení.
Za prvé, Čína dramaticky zvýšila spotřebu energie – a díky tomu zbohatla. Západ, zejména pak Evropa, by měl přestat s dobrovolným omezováním vlastní energetiky a následovat jejího příkladu. Vezměme si třeba takové frakování – v Evropě je buď silně omezeno, nebo úplně zakázáno. V Číně však pomohlo od roku 2017 zvýšit produkci břidlicového plynu přibližně o 20 procent ročně, díky čemuž se může stát třetím největším producentem plynu na světě. To ji zároveň také činí odolnější vůči cenovým výkyvům způsobeným válkou v Íránu.
Za druhé, Čína výrazně pokročila ve vývoji technologií, které by mohly skutečně ve velkém měřítku dekarbonizovat planetu – jaderném štěpení a fúzi. Jaderná energetika na Západě mezitím prudce zdražila, přičemž stavební náklady v USA se od poloviny 80. let ztrojnásobily. USA v tomto století postavily pouze tři nové elektrárny, a to za enormní náklady a v časovém horizontu jedenácti let.
Čína naopak dokáže postavit reaktory za pět let a náklady se od roku 2000 snížily na polovinu. V roce 2000 měla pouze tři reaktory, kdežto dnes už jich má šedesát. Dalších 37 je navíc ve výstavbě (polovina celosvětového počtu), 42 jich je naplánováno a 146 je ve fázi návrhu.
Reaktory čtvrté generace, mnohdy malé a modulární, jsou navrženy s ohledem na efektivitu, cenovou dostupnost, minimální množství radioaktivního odpadu s dlouhou dobou rozpadu a vlastní bezpečnost. Jistá zpráva odhaduje, že Čína má oproti USA náskok deset až patnáct let. Vůbec první reaktor tohoto typu byl v Číně uveden do provozu před více než dvěma lety, a navíc tam využívají všech šest typů reaktorů čtvrté generace. Co se týče jaderné fúze, tady Čína dominuje v počtu patentů a zároveň dává na výzkum víc prostředků než zbytek zemí.
Tady nejde o žádný návrat k obnovitelným zdrojům, ale o to, kdo bude mít dostatek energie. Západ riskuje, že se probudí do světa poháněného pekingskými reaktory, nikoliv vlastní vynalézavostí. Zelená Čína je sice nesmysl, ale její reálná cesta nám pořád může sloužit jako příklad hodný následování. Peking zvýšil spotřebu energie i investice do výzkumu a vývoje v oblasti jaderné energetiky, a přesně to by měl udělat i Západ.