Poručíme větru, uhlí ponecháme: Čínský recept na zelený růst

Jako „továrna světa“ vypustí Čína 30 % světových emisí CO2 a její hlad po materiálech, technologiích a energiích dál roste. Buduje více nových uhelných elektráren než celý zbytek světa, a přitom navenek prezentuje velké klimatické cíle, uhlíkový vrchol k roku 2030 a neutralitu do roku 2060. Tedy až deset let po Evropské unii.

V duchu populárních protičínských postojů lze tuto otázku asi smést ze stolu jako „komunistickou propagandu“. Ale tak jednoduché to není. Nejde totiž jen o líbivou rétoriku čínské vlády, rozporem zelené strategie si chytře chrání výrobní konkurenceschopnost, jednoznačně závisející na cenách energií, a ještě dokáže ze zelených technologií udělat výnosný byznys.

Navíc si zeleným vizionářstvím získává sympatie hlavně ve státech globálního jihu. A to jí dál přináší řadu příležitostí. Jako největší investor do obnovitelných zdrojů energie Čína výrazně předbíhá EU a USA v celkovém instalovaném výkonu, v tempu růstu i v inovacích.

Poručíme větru dešti

Čína dominuje světové výstavbě čisté energie tempem, kterému Západ nedokáže konkurovat. Její solární kapacita tvoří 40 procent světového podílu a ročně roste o 100 gigawatt – víc než EU a USA dohromady. Ve větrné energii přidává 50–70 gigawatt ročně, zatímco EU jen 15–20 a USA 10–15 gigawatt. Čína navíc vyrábí přes 80 procent světových solárních panelů a rychle si osvojuje nejnovější technologie. Celkově přidává ročně okolo 200 gigawatt nových kapacit obnovitelných zdrojů.

V jaderné energetice má zatím největší kapacitu Evropská unie (99 gigawatt) před USA (95) a Čínou (57). EU i USA však stagnují, zatímco Čína v roce 2024 budovala 26 reaktorů. Západ tak zejména kvůli byrokracii, vyšším nákladům a menší průmyslové kapacitě výrazně zaostává za čínským tempem rozšiřování čisté energie.

Klíčovou výhodou Číny je samozřejmě masivní státní podpora v legislativě, schvalovacích řízeních a investicích. Proto dominuje dodavatelským řetězcům, vyrábí většinu solárních panelů, větrných turbín a baterií. Méně byrokratických bariér velmi urychluje čínské projekty.

Ovšem ani impozantní růst obnovitelných zdrojů nezajistí Číně krytí spotřebních špiček, zejména v létě nebo zimě. Proto se budují „stand by“ uhelné elektrárny, připravené na krize energetických špiček. I Čína má hořkou zkušenost s blackouty. Proto jednoznačně upřednostňuje energetickou bezpečnost před ekologií a „energetická pojistka“ se nabízí sama v podobě černého uhlí. Velmi kvalitní, poměrně mělce uložené uhlí je „domácí, dostupné, levné a rychlé“.

Nejdřív růst, pak příroda

Čína tak používá postupný model s prvotním masivním rozvojem, přecházejícím do řízené transformace. Moderní uhelné elektrárny mají vyšší účinnost i filtraci, i když jejich „clean coal“ stále představuje značné emise.

Vedle energetické zálohy řeší uhelné elektrárny i nerovnoměrný vývoj země. Zatímco pobřežní pás na východě využívá více obnovitelné zdroje, vnitrozemí stále spoléhá na levnější uhlí. Přechodné období s plánem uhlíkové neutrality do roku 2060 bez rychlého opuštění fosilních paliv je tak jádrem čínské strategie „zeleného přechodu“ v o něco delším horizontu, než plánuje EU. Umožní snížit sociální a ekonomické otřesy a poučit se z cizích chyb.

Běžné čínské populaci zelená transformace rozhodně zlepšila životní prostor. Čistší ovzduší, půda, voda a nižší hlučnost prospívají veřejnému zdraví. Rychle rostoucí sektor obnovitelných zdrojů vytváří miliony pracovních míst, čímž trochu kompenzuje drsná ekologická omezení jinde v průmyslu.

Dlouhodobě vedou zelené investice k modernizaci infrastruktury, rozvoji opravdu chytrých měst, veřejné dopravy a energeticky účinných budov. Na dříve rušných křižovatkách největších čínských metropolí je dnes provoz najednou tichý, což pochopitelně zatraktivňuje i bydlení v centrech.

Provázanost veřejné dopravy, autobusů, metra, železnice, koridorových rychlovlaků a letišť ostře kontrastuje s našimi silničními výkopy, kde věčně nikdo nepracuje, vytlačováním aut z měst bez náhrady a s populistickým malováním cyklopruhů. Sto let nedokončené koleje z centra Prahy na letiště pak musejí ezoterickým Asiatům připomínat historickou kletbu, hrozící tomu, kdo první dovede koleje do Ruzyně.

Zelená geopolitická zbraň

Jak bylo zmíněno, Čína dominuje světové produkci solárních panelů, ale i baterií, větrných turbín a exportuje tak dnes „ekologii“ do celého světa. Doma si ale ponechává „uhelný polštář“. Tím si zajišťuje obchodní výhodu i čas pro přechod.

Nejviditelnější je ale nástup čínských elektroaut. Nenastal náhodou, je důsledkem dvou desetiletí práce expertních týmů stojících za energetickými a ekonomickými vládními rozhodnutími. Čínská vláda, i když to mnozí neradi slyší, už od roku 2009 dotovala prodej a nákup elektroaut stovkami miliard dolarů, automobilkám zavedla povinné kvóty elektroaut, omezila spalovací motory a vybudovala přes dva miliony veřejných nabíjecích stanic. Více než celý zbytek světa dohromady.

Baterioví giganti CATL a BYD ovládli většinu světového trhu, kromě silných značek jako BYD, NIO, XPeng nebo Li Auto prodává Čína i lidová vozítka, z nichž třeba Wuling cenou připomíná příběh přelomového Fordu T, jenž kdysi „postavil Ameriku na kola“. A důležité je si uvědomit, že to byl plán.

Čína uznává roli Elona Muska a jeho Tesly v potvrzování faktu, že i elektroauto může být ziskové a „cool“, právě Muskova gigafactory v Šanghaji v roce 2019 ještě víc nakopla segment čínských elektroaut. Naproti tomu evropské omezení spalovacích motorů k roku 2035 ovlivnilo už dozrávající čínský trh méně, a naopak spíš pomohlo exportu.

Je Čína opravdu „zelená“?

Určitě ano, měříme-li tempo investic do obnovitelných zdrojů, jaderné energie a elektromobility. Pohled do minulosti jasně ukazuje zlepšenou kvalitu ovzduší za posledních deset let, a to nejen v Pekingu.

Zápornou odpověď nám zase dá gigantický rozsah emisí či poměr obnovitelných zdrojů v čínském energetickém mixu, kde stále vede uhlí. Čínský přístup tak není ideologický, je pragmatický. Rozšiřuje zelené technologie, neb je to výhodné obchodně i geopoliticky. Udržuje uhlí, neb zajišťuje stabilitu, výkon a hlavně soběstačnost.

Čínská „zelená velmoc“ není žádný ekologický světec. Sleduje vlastní priority, ne sebezničující morální imperativ. Přitom se však nezdá, že by Čína měla ambice destabilizovat současný světový řád, jak leckdo sýčkuje. Do druhé ekonomiky světa přece vyrostla díky čtyřiceti letům míru a globalizace. Destabilizace je jednoznačně proti jejímu zájmu, což potvrdila i současná globální krize, dramaticky snižující nákupy čínského zboží. I proto Čína nabízí spolupráci, která, je-li věcně a pragmaticky uchopena, může prospívat všem.