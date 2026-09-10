Je to, jak zřejmo, forma vysoce stylizovaná, odpovídající tomu, že znaky se mohou skládat pouze z víceméně rovných tahů štětcem, zejména nejsou připuštěny žádné kroužky, ba ani půlkolečka, což ale neplatilo vždy: v původním písmu, tak někdy před 3000 lety, byl znak pro „střed“ obrázkem kruhového terče se šípem zabodnutým v centru.
Název „Říše středu“ odpovídá představě, kterou my v Evropě zatím, přes obchody přeplněné čínským zbožím všeho druhu, úplně nesdílíme, totiž že středem světa je Čína a vše ostatní jsou nedůležité přívěsky na jejím okraji. S tím těsně souvisí fakt, že název „Čína“ je takzvané exonymum, tedy jméno, které zemi dali cizinci, ač domácí nazývají svou zemi zcela jinak (jiným příkladem takového slova je „Německo“, tj. „země Němců“ – tedy lidí, s nimiž se po příchodu do střední Evropy nemohli Slované domluvit, a pokládali je proto za němé).
Výraz je pravděpodobně odvozen od názvu dynastie Čchin, která sice vládla pouze velmi krátce v letech 221–206 př. n. l., nicméně byla to první císařská dynastie – sjednotila předtím samostatné menší státy do jediného celku. Zejména pro starší a pokročilé ještě připomínám, že v některých nejmenovaných jazycích se pro Čínu používá výraz „Kitaj“, jenž je odvozen od názvu etnika Kitanů, které v 10.–12. století ovládlo sever země – a který pro severní provincie použil ve svém Milionu Marco Polo.
|
1 + 1 + 4 + 392 - 1 let Habsburků na českém trůně
Po Čchinech vládla přes čtyři století dynastie Chan, po níž etničtí Číňané (zhruba 90 % populace, tj. nikoliv menšinové národy, jichž je v Číně přes 50) sami sebe nazývají Chanové, a historie pak pokračovala klikatými cestičkami, kdy mezi sedmým a čtrnáctým stoletím byla Čína jednou z nejvyspělejších světových civilizací s rozvinutou kulturou i technologií, pak se ale za dynastie Ming uzavřela do sebe a začala upadat – v sedmnáctém století ji nakonec dobyli Mandžuové, kteří pak jako cizí dynastie vládli až do r. 1911, kdy byli svrženi a k 1. lednu 1912 byla ustavena republika.
To byla ovšem republika „buržoazní“, takže levicoví aktivisté cítili potřebu založit Komunistickou stranu Číny, což se za výrazné podpory moskevské Kominterny stalo v roce 1921 (se zkratkou „KSČ“ to nebylo toho roku jediné založení…) – a mezi jejími zakládajícími členy byl i jistý „Chlupatec z bažinatého východu“ – tak je totiž možno přeložit čínské „Mao Ce-tung“ (je ovšem potřeba přiznat, že jsou možné i jiné překlady – ale tento je můj oblíbený), který později, po konsolidaci stranické moci spustil občanskou válku proti zmíněné „buržoazní republice“ reprezentované především Čankajškem, v níž – po nucené spolupráci v boji proti Japoncům za druhé světové války – roku 1949 zvítězil a ustavil Čínskou lidovou republiku s tím, že poražený režim se stáhl na ostrov Tchaj-wan, kde existuje dodnes pod původním jménem Čínská republika.
Mao Ce-tung pak ovládal pevninskou Čínu – v té či jiné vrcholové funkci – dalších téměř 30 let, a zařadil se přitom na první místo mezi diktátory co do počtu zmařených lidských životů: připisuje se mu mezi 40 až 80 miliony mrtvých (překonal tak Hitlera a Stalina, dokonce i vzaté dohromady). Nešlo však vždy – na rozdíl od obou jmenovaných – o úmyslnou genocidu, ale v první fázi o katastrofální hospodářskou politiku, jmenovitě o tzv. Velký skok vpřed, v němž se od r. 1958 snažil o industrializaci země.
|
Připomenutí pádu Západořímské říše aneb Historia magistra vitae
Rozdělil proto celou společnost na malé komuny, z nichž každá musela být nejen hospodářsky zcela soběstačná, ale navíc měla za povinnost vybudovat primitivní vysokou pec a tavit v ní železo, aby po stalinském vzoru těžké industrializace měla země dostatek oceli. Přitom však nebyl zabezpečen přísun železné rudy ani paliva, takže obyvatelé, aby splnili plán, byli nuceni tavit své polní nářadí a v pecích pálit svůj nábytek, někdy dokonce i vlastní obydlí. Ti, co následně přežili zimu, neměli na jaře 1959 nástroje na obdělání polí a po roce tak vypukl největší hladomor v dějinách světa, který stál životy odhadem 20–40 milionů lidí a trval až do r. 1962.
Po této katastrofě byla Maova pozice v čele strany a státu oslabena, čemuž se v r. 1966 rozhodl čelit vyvoláním tzv. Velké proletářské kulturní revoluce, což byla série masových čistek inspirovaných Stalinovým Velkým terorem z druhé poloviny třicátých let. Ta byla zaměřená především proti jeho kritikům v komunistické straně a dále proti „buržoazii a revizionismu“, zejména tedy proti inteligenci – a zdecimováním vysokoškolsky vzdělaných kádrů přivodila další naprostý rozvrat ekonomiky.
Jejími nositeli byly Rudé gardy složené především z radikalizovaných studentů, které kromě vyhledávání a usvědčování „nepřátel lidu“ (jako důkaz posloužila např. cizojazyčná kniha v obydlí „zločince“ či jeho znalost cizího jazyka) také odstraňovaly „přežitky minulosti“ (tj. ničily kulturní památky všeho druhu), čímž navíc vznikly i obrovské ztráty na tisíciletém kulturním dědictví země. Kulturní revoluci tak lze bez přehánění považovat za jedno z nejnešťastnějších období celých čínských dějin. Její konec nastal až s Maovým úmrtím, jehož padesáté výročí (9. 9. 1976) jsme si mohli včera připomenout.