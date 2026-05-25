Nejdříve se tak do čínského hlavního města dostavil americký prezident Donald Trump, aby ho o několik dní později následoval ruský protějšek Vladimir Putin. A Peking se dostatečně dobře připravil na to, aby návštěvy vyzněly přesně tak, jak měly.
Velká globální partie říše středu. A kdo v ní drží jaké karty?
A taky ukázal, kdo je ve svazku Čína–Rusko ten silnější. Ostatně, sice v menší míře, ale o něco podobného usiloval i při jednání s Donaldem Trumpem. A nejspíše to byl právě Peking, který z jednání vyšel nejsilnější.
Uvítání přitom vypadalo téměř navlas stejně. Ten samý koberec, čínské děti nadšeně mávající jak americkému, tak ruskému prezidentovi. Jenže už v tom lze vidět určitou symboliku. USA nepovažují Rusko ani pod Trumpem za sobě rovnocenné, proto stejné uvítání mohlo a nejspíš i mělo zapůsobit jako drobný štulec. Ostatně, ten schytal i Vladimir Putin, když mu v rámci kulturního programu předváděli Tanec labutí z Labutího jezera. S trochou znalosti ruské, respektive pozdně sovětské historie, kterou čínští hostitelé bezpochyby oplývají, si mohl kdekdo hned domyslet symboliku.
Labutí jezero totiž hrála televize namísto zpráv o probíhajícím puči v srpnu roku 1991. Vzhledem ke kolujícím zvěstem (míru jejich důvěryhodnosti nechám na každém) o připravovaném puči proti Vladimiru Putinovi ze strany bývalých představitelů ruského ministerstva obrany v čele se Sergejem Šojguem i nejednoznačným (opět, nutno říct, údajným) vyjádřením o možné lítosti Vladimira Putina ze zahájení války proti Ukrajině ze strany čínského prezidenta, může i toto působit jako silný náznak. Podle odezvy to taky pochopeno bylo.
Na druhou stranu, do závěrečného komuniké si Moskva prosadila některé body, které jsou pro ni symbolicky důležité, ale Peking nic nestojí. Do této kategorie jde zařadit provolání o společném boji proti „přepisování historie“ či o „boji proti unilateralismu“. Oba body mají jen deklaratorní hodnotu, navíc si pod nimi mohou obě strany představovat to svoje.
Klíčový bod jednání: Síla Sibiře 2
Pokud odhlédneme od náznaků a symboliky, celá návštěva se točila kolem jediné otázky, a to plynovodu Síla Sibiře 2. Na něm má Moskva enormní zájem, zatímco čínská strana naprosto minimální. Důvodem je prostý fakt, že Čína netouží být na Rusku závislá víc, než je v současnosti. Může si diktovat podmínky. Ostatně, zájem Moskvy o tento plynovod není žádnou novinkou. Putin žádá o dohodu o odběru zemního plynu v Pekingu opakovaně. V minulosti dokonce podepsali Memorandum o porozumění, které označil mluvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov za „právně závazné“. Takový konstrukt pochopitelně vzbudil všeobecný zájem, protože právní závaznost jde proti povaze memoranda. A jak se ukazuje, pravdu měli spíše skeptici.
Moskva tak nemá moc možností, jak nahradit výpadek z evropského trhu a Čína to velmi dobře ví. Rusko pochopitelně může vedle zemního plynu nabízet i ropu. Ale i zde se ukázalo, že čínská pozice minimálně působí silněji, než se mohlo po americkém bombardování Íránu zdát. Čína odebírá od Ruska ropu potrubím, lodní dodávky nějak zvlášť nepotřebuje. Víc Rusko nabídnout nemůže, naopak má problémy s čínskými importy. Vůči čínským automobilům tak uplatňuje clo (formálně recyklační poplatek) několik set tisíc rublů, přesto jeho výrobce AvtoVAZ čelí závažným problémům s odbytem. Kamaz, výrobce nákladních automobilů, na tom není o nic lépe.
Ačkoli tak byla návštěva ruské delegace, ve které byli i šéfové velkých ruských státních firem, doprovázena bombastickými prohlášeními o strategickém partnerství, rostoucím obchodu a neochvějném přátelství, realita je výrazně skromnější. Ze čtyřiceti „smluv“ byla téměř polovina memorand o porozumění, v ostatních případech šlo o smlouvy o spolupráci mezi tiskovými agenturami a odděleními propagandy. Prostě nic, co by opravňovalo jakýkoli jásot.
A nic na tom nezmění ani tvrzení Jurije Ušakova, poradce Vladimira Putina pro zahraničněpolitické otázky, že Rusko uzavřelo významnou dohodu, moc hodnocení nemění. Vladimir Putin se tak vrací s prázdnou. To jediné, co mohl reálně nabídnout, tedy výměnu zkušeností z bojiště, know-how z moderní války, předávat pochopitelně příliš nechce. Na to zase takoví přátelé nejsou. Alespoň podle dostupných zpráv si tak vyměňují znalosti o západních zbraních.
Celkově situace jen ukazuje na současné rozložení sil. Čína, na rozdíl od USA, není zavlečena do nějakého trvalého konfliktu, který by ji přehnaně vyčerpával. Její problémy jsou vnitřní povahy na nemovitostním trhu, což se ale navenek projevuje nejvíc ze všeho všemožnou podporou vývozu. Naproti tomu USA zabředávají a Rusko už zabředlo do konfliktů, které nemají rychlé řešení. A Čína těží ze své pozice nezúčastněné země, kterou ostatní žádají o podporu. Ostatně tak i hodnocení obou návštěv vypadalo. Jak Donald Trump, tak Vladimir Putin odjeli s výsledky, které jsou výrazně skromnější, než si nejspíš slibovali.