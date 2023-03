Ukrajina odpověděla na své poměry relativně vstřícně, některé body dokonce uvítala, ale jako celek to nepřekvapivě odmítla. Ukrajincům také vadí, že to čínský ministr jel představit do Moskvy, a ne do Kyjeva apod.

Válka na Ukrajině už svět změnila k nepoznání. Izolovala Rusko od Západu, sjednotila světové demokracie a zvýšila pravděpodobnost vojenského konfliktu mocností. Pokud se ale podle sloupku amerického akademika Hala Brandse pro Bloomberg bude Čína více angažovat – nad rámec nepříliš slibného mírového plánu –, tak opravdové strategické šoky teprve přijdou.