Čína zaplavuje svět solárními panely. Výhoda, nebo past?

Nejlidnatější země světa už dávno nenaplňuje představu o líném klimatickém hříšníkovi. Naopak, její současná energetická trajektorie je taková, že brzy začne své emise snižovat a vyrobí víc solárních panelů, než kolik by svět potřeboval k dosažení uhlíkové neutrality. A to možná vytváří úplně jiný problém, než ze kterého je Peking běžně obviňován.
Čína chrlí levné solární panely a tempo, jakým přidává obnovitelné zdroje, nemá obdoby. Pokud současný vývoj vydrží, mohou samotné čínské soláry pokrývat až třetinu dnešní globální spotřeby elektřiny. Čínské firmy podávají tři čtvrtiny všech patentových přihlášek v oblasti čistých technologií, země dominuje trhu s elektromobily, rozjíždí masivní projekty bateriových úložišť a energetickou síť upravuje tak, aby rostoucí podíl obnovitelných zdrojů vůbec zvládla. A co je podstatné, velká část nové zelené energetiky už se obejde bez dotací a vytlačuje z trhu některé uhelné zdroje jednoduše proto, že je levnější.
Neznamená to však, že jde o romantický příběh o zemi, která chce zachránit planetu. Čínské vedení nezměnilo kurz kvůli ekologické osvícenosti, ale z politického kalkulu. „Zelená“ transformace řízená státem má především zabránit tomu, aby se z environmentálních problémů stala politická hrozba pro samotnou komunistickou stranu. Jde tedy o pevně kontrolovaný projekt, spíš rudozelený technokratický experiment než o touhu ochránit přírodu. Známý americký ekonom Adam Tooze to nazval rudo-zelenou utopií.
Dvousečná zbraň
Jenže každé řízení shora vytváří i tržní deformace. Regulovaný vznik zeleného průmyslu vedl k tomu, že některé technologie dostaly obrovskou podporu a jiné spíše stagnují. Dozvuky dotací a regulací stále formují trh a vytlačují technologie, které by byly v některých regionech dlouhodobě vhodnější. Solární boom tak zastínil částečně větrnou energetiku, ale také vývoj geotermálních či vodních elektráren.
Do toho přichází současná snaha komunistické strany o „konsolidaci“. V praxi to znamená vznik obřích státem podporovaných firem s dominantním podílem na trhu a případně jakýchsi kvazimonopolů. A když má někdo na trhu příliš silné postavení, obvykle to nakonec zaplatí inovace i zákazník. Monopolní gigant může zdražovat i brzdit vývoj tím, že nemá konkurenci, případně ji dokáže koupit či v případě Číny dokonce zastrašit.
Čína tak dnes působí dvousečně. Na jedné straně žene svět k rychlejší dekarbonizaci a její solární průmysl umožňuje, aby byl přechod k čisté energii levnější než kdy dřív. Na druhé straně vytváří napětí, které může ohrožovat diverzitu technologií i tržní prostředí. S Čínou brzy nebude problém v tom, že neomezuje emise, ale v tom, jak to dělá a že tím ovlivňuje celý svět.