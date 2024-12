Číňané „okopírovali“ americkou F-35. Zatím nikdo neví, co jejich verze dokáže

J-35 není zcela novým projektem. Peking jeho návrh poprvé představil už v roce 2012. Následně byl ale víc než celou dekádu u ledu. Problém byl v motoru, protože Čína tehdy ještě nedisponovala dostatečně výkonným pohonem vlastní výroby.

Ještě jako prototyp J-35 používala ruský motor ze stíhaček MiG-29, které mělo kdysi ve výzbroji čínské letectvo. Peking jich ale neměl dost na to, aby spustil sériovou výrobu J-35. Další motory Moskva dodat nechtěla (raději dodává celá letadla), a tak musela Čína sáhnout do vlastních zdrojů. Trvalo to ale celou dekádu, než přišla s vlastním výkonným motorem WS-21.

Průmyslová špionáž ve velkém

Jak podotýkají bezpečnostní servery, J-35 jistě nebude pouhou kopií americké F-35. Všechny stroje páté generace, které disponují technologií „stealth“ musí zákonitě vypadat trochu podobně, protože se řídí stejnými fyzikálními zákony. Tak například designy všech letounů stealth se vyhýbají pravým úhlům, které dobře odráží radarové vlny - proto na jejich ocasu například nenadejme svislé kormidlo, ale dvě kormidla ve zkoseném pětačtyřicetistupňovém úhlu. Ze stejného důvodu bývají tyto stroje potaženy různými druhy materiálu - tak aby různé vlastnosti kovů „zmátly“ radarové systémy.

Přímé výpůjčky od amerického originálu i přesto bijou do očí. Jak je dobře známé, Peking na půdě Spojených států po dvě dekády páchá průmyslovou špionáž ve velkém měřítku. Mimo jiné se Číňanům v roce 2007 podařilo nabourat i do databáze zbrojovky Lockheed Martin, odkud ukořistili plány pro F-35. Kolik z nich reálně použili, není jisté.

Kvůli tehdy ještě celkově nižší úrovni čínského high-tech průmyslu jistě nemohli převzít všechno. Pravděpodobně toho ale bylo dost, aby z J-35 udělali alespoň na první pohled takřka dvojče své předlohy. Na jakékoli další závěry si budeme muset počkat, až J-35 projde ostrým nasazením v čínském letectvu a o jeho letových a bojových vlastnostech bude známo víc. Zatím jsou všechny jeho parametry velkou neznámou.