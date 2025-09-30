Putinovy padáky a obojživelníky. Opravdu Číňanům pomohou s invazí na Tchaj-wan?

Moskva prý již v roce 2021, tedy před plnou invazí na Ukrajinu, souhlasila s vybavením kompletního výsadkového praporu pro čínskou armádu. Ten má zahrnovat mimo jiné 37 obojživelných obrněných vozidel, 11 obojživelných samohybných děl a 11 výsadkových obrněných transportérů. Celkově se jedná o zboží v hodnotě 210 milionů dolarů, tedy přes čtyři miliardy korun.
Dále má Peking zájem o speciální padáky a další výsadkářské vybavení, které by Čínské lidové armádě umožnily shazovat vojáky a techniku až z osmi kilometrů (běžné seskoky probíhají maximálně z pěti). Cílem je patrně vysadit čínské síly ještě nad čínským vzdušným prostorem a nechat je nad Tchaj-wan doletět jen za pomoci větru (článek agentury AP používá sloveso glide up, tedy doslova „doplachtit“). Letadla Pekingu by se tak vyvarovala rizika, že je ostrovní protiletadlová obrana sestřelí, a zároveň by se netradičním provedením útoku posílil moment překvapení.
Učit se od neúspěšných
Pokud budeme předpokládat pravost uniklých dokumentů, je pozoruhodný jejich obsah i časová souslednost. Zaprvé je evidentní, že Čína chce minimálně disponovat pokročilým vybavením, které by jí umožnilo provést invazi na Tchaj-wan. To samozřejmě nemusí znamenat, že ji Peking bezprostředně plánuje a dokonce ani to, že na ni někdy skutečně dojde. Účelem vyzbrojování je zrovna tak odstrašení jako případné provedení.
Jinými slovy hlavním záměrem Pekingu tu klidně může být vzbudit v Tchaj-peji dojem, že v případě nutnosti je Čína velmi dobře schopna ostrov obsadit, a vytvořit tam proto takovou politickou náladu, která by tomu chtěla v každém případě předejít. Vlastním účelem padáků a obojživelníků by v takovém scénáři bylo to, aby je ve skutečnosti nebylo vůbec třeba použít. Jednalo by se tak o strategii „jestli se rozzlobíme, budeme zlí“.
Zadruhé je evidentní, že rámec zmíněné spolupráce byl domluven již před vypuknutím plné války na Ukrajině, jednotlivé detaily však byly konkretizovány až v jejím průběhu, především pak v loňském roce. Co nám to říká o úsudku Pekingu? Přinejmenším to nad ním maluje velký otazník.
Jsou to přece právě tolik vychvalované ruské výsadkové síly, které během invaze na Ukrajinu na plné čáře selhaly. Invazní kontingent složený z nejelitnějších útvarů Specnaz a VDV (ruské výsadkové síly) nebyl v únoru 2022 schopen zajistit kyjevské letiště Hostomel a kvůli tomu selhal celý koncept původní ruské „speciální operace“. Jistě, ruští výsadkáři tam byli zoufale izolováni, a bylo neuvážené je tam v první řadě vůbec posílat. Opravdu má ale smysl učit se od těch neúspěšných?
Uniklé dokumenty tak Čínu ukazují jednak slabší, než ve skutečnosti je, jednak potenciálně stiženou zoufale špatným úsudkem. Ani jedno pro ni není příliš lichotivé.