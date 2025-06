Kdy se čínská armáda vydá na pochod? Peking má oproti USA jednu velkou slabinu

Tu cvičí v okolí vyloďovací schopnosti, tu letectvo, aby dala najevo, že jí ostrov patří, a je otázkou času, kdy si ho vezme. I když by se vůdce tamních komunistů Si Ťin-pching rád vyhnul přímému konfliktu, ustoupit od požadavku jedné Číny nemůže. To je takřka čínské biblické dogma. Ztratil by tvář.

I proto říše středu v posledních letech navyšuje vojenské rozpočty a reorganizuje armádu, aby byla schopná zasáhnout v blízkém okolí. Měkká síla v podobě světových přístavů a rozvíjení iniciativy Nové hedvábné stezky už nestačí. Přinejmenším od doby, kdy Rusové poprvé zaútočili na Ukrajinu. Tehdy se opět do mezinárodní politiky vrátila hrubá síla. Nicméně Čína se stále ještě nedostala na úroveň, kde stojí Spojené státy. Nejen proto, že ty vydávají ročně na obranu přes 800 miliard dolarů, zatímco Peking jen okolo 250 miliard.

Jak ale ukázala válka na Ukrajině, nezáleží jen na množství, ale i na tom, za co miliardy utratíte. USA totiž musejí hodně peněz cpát do modernizace starých lodí a letadel. Čína však mnohdy staví „na zelené louce“, takže rovnou investuje do supermoderních letadel či raket. Což trochu vyvažuje převahu USA v počtu letadel či nukleárních hlavic.

Navíc Spojené státy musejí svou sílu vyzařovat po celém světě, tudíž se jejich jednotky nemohou koncentrovat jen na klíčová místa. I proto USA už od dob prezidenta Baracka Obamy tlačí Evropu, aby si na svém prahu uklízela sama. Možná toho dosáhne Donald Trump, i když klíčové vojenské základny si tu Washington podrží.

Geopolitika v praxi

Mimochodem, to je jedna z jeho největších devíz proti rychle se modernizující čínské armádě. Když to velmi zjednoduším, americké síly mají základny v Japonsku, v Jižní Koreji, na ostrově Guam či na základně Diego Garcia na Čagoských ostrovech. Takže se mohou velmi rychle zapojit do obrany třeba Tchaj-wanu.

Je ale otázkou, zda by ho chtěl prezident Trump hájit, i když stále mluví o tom, že Čína je hlavní nepřítel USA, a různé americké vojenské doktríny jsou plné obav z ní. Sám Peking tvrdí, že by chtěl být plně bojeschopný do roku 2035. V překladu: bude snadnější invaze na Tchaj-wan.

Čína se však i přes velké výdaje na obranu zatím soustřeďuje jen na posílení své moci v nebližším okolí. Tam by její vojska asi dokázala zaútočit už teď, pro útok v Evropě či v Africe by v tuto chvíli neměla prostředky, i přes stále užší spojenectví s Íránem či Pákistánem. A vlastně se na to ani nechystá, spíš si kupuje strategická místa v sousedních zemích. Tedy její firmy napojené na stát. Na tom není nic neobvyklého, jde o klasickou geopolitiku v praxi.

Čína má jen jednu slabinu, nemá žádné spojence „na život a na smrt“, kteří by za ní stáli, jako se USA mohou spolehnout na NATO či AUKUS (pakt s Austrálií a Británií), ač Trump svými prohlášeními silně pracuje na tom, aby spojence znechutil.

A krom toho na jižních hranicích má další kolos, který rychle roste, Indii, a na severu „spojenecké“ Rusko, jehož tajné služby se pronikání čínských zájmů na Sibiř bojí stejně jako pronikání západních myšlenek na Ukrajinu. Mimochodem – ač to tak nevypadá, právě Sibiř se za pár let může stát nástupním prostorem Číny v Asii. Čínští obchodníci už Sibiř kolonizují a později může někdo přijít s tím, že kdysi patřila říši středu. Podobným způsobem teď operuje Vladimir Putin v Evropě.