Čínská finanční krize pokračuje: zhruba 60 milionů neprodaných bytů. Problémem je celý systém

Bytové domy Vertical Forest v čínském Čcheng-tu. | foto: Profimedia.cz

Pavel Kohout
Komentář   9:00
Když v letech 2007 až 2009 USA trpěly velkou finanční krizí a hospodářskou recesí, v Pekingu vydávali samolibě znějící tiskové zprávy o pokračujícím růstu čínské ekonomiky. Během krize, která trápila USA i Evropu, čínský hospodářský růst „spadl“ v nejhorším roce 2009 na „pouhých“ 9,4 procenta. Čína vypadala neohrozitelně.

Dávno však tomu. Současné novinové titulky vypadají jako vystřižené z roku 2007 a přenesené do čínských reálií. Společnost China Evergrande Group, kdysi největší čínský developer s tržní hodnotou přes 50 miliard dolarů, byla v srpnu 2025 definitivně vyřazena z burzy v Hongkongu. Toto rozhodnutí ukončilo více než 18 měsíců pozastaveného obchodování a symbolicky zakončilo éru dluhového boomu v odvětví nemovitostí.

Další významný developer, Country Garden, oznámil horší výsledky za první polovinu roku 2025: ztrátu mezi 18,5 a 21,5 miliardami jüanů (přibližně 2,6 až tři miliardy dolarů), což je výrazné zhoršení oproti minulé ztrátě 15,1 miliardy jüanů. Prodeje dodaných bytů poklesly na polovinu, z více než 150 tisíc na zhruba 74 tisíc.

Americká krize byla masivně medializovaná, ta čínská se odehrává hodně v kuloárech. V Pekingu není zvykem prát špinavé prádlo na veřejnosti, publicita není vítána.

Ceny nových domů v Číně ke konci prvního pololetí 2025 meziročně poklesly o 3,2 procenta. Odvětví nemovitostí, které před zhroucením před zhruba čtyřmi lety představovalo asi čtvrtinu ekonomické aktivity, zůstává velkou brzdou ekonomického růstu.

