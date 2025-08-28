Čínská finanční krize pokračuje: zhruba 60 milionů neprodaných bytů. Problémem je celý systém

Dávno však tomu. Současné novinové titulky vypadají jako vystřižené z roku 2007 a přenesené do čínských reálií. Společnost China Evergrande Group, kdysi největší čínský developer s tržní hodnotou přes 50 miliard dolarů, byla v srpnu 2025 definitivně vyřazena z burzy v Hongkongu. Toto rozhodnutí ukončilo více než 18 měsíců pozastaveného obchodování a symbolicky zakončilo éru dluhového boomu v odvětví nemovitostí.
Další významný developer, Country Garden, oznámil horší výsledky za první polovinu roku 2025: ztrátu mezi 18,5 a 21,5 miliardami jüanů (přibližně 2,6 až tři miliardy dolarů), což je výrazné zhoršení oproti minulé ztrátě 15,1 miliardy jüanů. Prodeje dodaných bytů poklesly na polovinu, z více než 150 tisíc na zhruba 74 tisíc.
Americká krize byla masivně medializovaná, ta čínská se odehrává hodně v kuloárech. V Pekingu není zvykem prát špinavé prádlo na veřejnosti, publicita není vítána.
Ceny nových domů v Číně ke konci prvního pololetí 2025 meziročně poklesly o 3,2 procenta. Odvětví nemovitostí, které před zhroucením před zhruba čtyřmi lety představovalo asi čtvrtinu ekonomické aktivity, zůstává velkou brzdou ekonomického růstu.