Ruský prezident Vladimir Putin přiletěl do Číny na zahájení olympijských her. Jednal při tom s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. (4. února 2022) | foto: AP

Názor

Sbližování Ruska a Číny pozorujeme už delší dobu, byť zatím postupuje rychle jen rétoricky, zatímco skutečné kroky jsou pomalé. Bylo by proto snadné odbýt společné prohlášení vydané nedávno ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem jen jako další propagandistické cvičení. Byla by to ale chyba.