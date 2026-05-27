„Velkolepé lidstvo stvořené Bohem dnes stojí před rozhodující volbou: postavit novou babylonskou věž, nebo vybudovat město, kde Bůh a lidstvo žijí společně.“ Tak zní její první věta. A má něco do sebe nejen pro katolíky. Umělá inteligence (AI) je zásadní výzvou pro celé lidstvo, i když to zní nabubřele.
Nikdo si nedělá iluze, že papež by mohl vývoj AI nějak přímo ovlivnit, ale… Stalin se kdysi posměšně ptal, kolik má papež divizí. Dnes by se někdo mohl posměšně ptát, kolik má papež akcií firem z byznysu AI. Jenže kritické postoje k vývoji AI zrají i v tomto prostředí. Takže určitě nelze říci, že papež se se svou kritikou AI obrací jen na technologické „dezoláty“.
Pozor, AI není neutrální
Encyklika vychází z předpokladu, že technologie není „silou člověku nepřátelskou“ ani není „sama o sobě zlem“. Ale zároveň „není neutrální, neboť přebírá tvář toho, kdo ji vymýšlí, financuje, reguluje a používá“.
|
AI hrstky soukromníků je mocný zesilovač dezinformací, varuje Lev XIV. v encyklice
Tato papežova slova jsou popisem reality, se kterým může souhlasit leckdo. Třeba i ti, kteří ze zakladatelské firmy OpenAI odešli. Třeba Daniel Kokotajlo, jenž svůj kritický postoj vyjádřil slovy: „Vyvineme-li systém, který je inteligentnější než nejchytřejší lidé, řídí ekonomiku a obsluhuje roboty, ale nevíme o něm, zda je upřímný a spolehlivě se řídí našimi pokyny, máme problém. Právě jsme předali kontrolu nad svou budoucností systému, kterému nerozumíme.“
V branži AI se pohybují různé typy lidí. Od kritického Kokotajla až po Elona Muska, jenž sází na výkonnost, rychlost vývoje a deregulaci. Ale i v Americe jsou lidé s pochopením pro druhou stranu barikády, například viceprezident Vance, katolík rodem z „buranova“, kterému nejsou cizí alegorie s babylonskou věží. Takže ta diskuse je otevřená.
Jestli ji něco krotí, tak čínské úspěchy. Prostě obava z toho, že když bude Amerika hloubat o smyslu, riziku a regulaci vývoje AI, Čína ji předběhne a zajistí si světový monopol.
Koho bude volit umělá parťačka
Na takové nuance se papež v encyklice neohlíží. Proto lze některé její pasáže vykládat třeba jako levičácké či pravičácké. Příklad: papež říká, že už nemáme považovat HDP za měřítko rozvoje. Že důležitější je důstojnost práce, sdílená prosperita, snižování nerovnosti a ochrana životního prostředí. No řekněte, není to levičáctví jak noha?
Opačně působí papežova kritika transhumanismu. Zde by se měli vzteknout pokrokáři. Vždyť transsexuálové, translidé, transsportovci, ti všichni jsou jejich chráněnci. A pokud je někdo kritizuje – ať prezident Trump, tenistka Navrátilová, spisovatelka Rawlingová nebo papež –, je pro ně pravičákem a zločincem.
Transhumanismus má i svou stránku spjatou s AI. Třeba Muskův neuralink, propojení mozku skrze čip s počítačem. Před dvěma lety Musk jásal, když člověk dokázal jen silou myšlenky pohnout kurzorem. Z hlediska medicíny je to pokrok. Ale z hlediska celé společnosti to přináší otázky.
|
Ministr, první dáma a teď i papež. Společenství bílých tenisek má nového člena
Už teď se posouvá způsob voleb ke korespondenčním a elektronickým. Nepřijdou pak na řadu i volby skrze neuralink? Že by člověk volil pouhou myšlenkou? S nadsázkou řečeno, tak by mohlo fungovat i permanentní referendum. Člověk by silou myšlenky volil jeden den tak, druhý den naopak a pořád dokola.
I proto je dobře, že v encyklice zabírá dost místa kritika transhumanismu či posthumanismu. Že klade důraz na to, aby osud AI nebyl v rukou úzké vrstvy lidí. Či na to, aby při výchově dětí neuhasila „touhu klást otázky“. A hlavně potřebu důstojnosti.
Důstojnost člověka je nedotknutelná
Encyklika nápadně často zmiňuje důstojnost člověka. Čiší z toho důraz na přirozené právo, což je na dnešním Západě spíše výjimečné.
Pro ilustraci stačí porovnat první slova různých ústav. Americká i česká začínají apelem na „nás“: „My, lid Spojených států,“ „My, občané, České republiky.“ Tu německou diktovali po válce vítězní Spojenci a dokázali do ní přirozené právo propašovat. Začíná slovy: „Důstojnost člověka je nedotknutelná.“
Tento moment zachytil ve své encyklice i papež Lev XIV.