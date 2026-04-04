Trampoty katolické církve v konkordátu nespočívají. Lidé chtějí víc než jen obecné fráze

Katolická církev by tak získala privilegované postavení a dle mínění ústavních soudců by došlo k narušení sekulárního charakteru a konfesní neutrality státu. Druhý problematický bod se týkal přístupu k církevním archivům, který katolické církvi de facto poskytoval možnost jakýkoliv přístup k nim odepřít, což je v rozporu s archivním zákonem.
Aby platila, musela by se smlouva dojednat (doprojednat) znovu a schválit v pozměněném znění. Nicméně současná vláda se do dalšího vyjednávání asi nepustí. Patrně se přidrží argumentace o nevhodnosti nebo zbytečnosti uzavírání speciálních smluv s Vatikánem. U nás přece působí řada jiných církví, platí zákon o církvích, i katolická církev se jím řídí, jinak by nemohla mít registraci. Zkrátka: i postavení katolické církve má upravovat obecný zákon o církvích, není důvod, aby byla „o něco rovnější“ než ostatní. Uvedená argumentace po dlouhá léta velmi často zaznívala z úst kritiků konkordátu neboli speciální smlouvy s Vatikánem. A nesporně má silnou logiku.
Zásadně odmítavý postoj ke smlouvě s Vatikánem zaujal prezident Petr Pavel, přičemž ústavní soud dokonce přihlédl k jeho argumentaci coby účastníka řízení. A řada odpůrců konkordátu upozorňovala na skutečnost, že by jeho problematické články mohly znesnadnit obětem sexuálního zneužívání v katolické církvi, aby se domohly spravedlnosti.
Expremiér Petr Fiala sice vyjádřil k verdiktu ústavního soudu respekt, avšak neskrýval zklamání a výsledek označil za promarněnou příležitost. Smlouva s vedením katolické církve se totiž pracně a dlouze vyjednávala.
Proč „věří“ stále méně lidí?
Na celé záležitosti je ale snad úplně nejzajímavější, že nevybuchla žádná „velikonoční bomba“ – usnesení ústavního soudu vlastně skoro nikoho moc nevzrušuje. A proč by také mělo, platí stávající právní úprava, zdejší katolická církev funguje. Kromě prostředí vlastních členů není ve společnosti příliš populární, a většina občanů tudíž inkriminovaný verdikt vlažně přivítá. Velikonoce pro ně znamenají prodloužený víkend, oslavu jara, návštěvu příbuzných a pár lidových zvyků, zejména tradiční mrskačku.
Od pádu komunismu přitom jeden z neuralgických bodů české politické scény tvořily církevní restituce. Avšak v jejich případě šlo o majetky a o peníze. Zejména levicové strany, komunisté i sociální demokraté, si z boje proti restitucím učinily tak trochu živnost, jelikož návrat církevního majetku představoval téma přesycené emocemi a historickými resentimenty, k nimž notně přispěla i propaganda za komunistického režimu. Restituce nakonec, po několika neúspěšných pokusech, prošly. Ale poněvadž přinesly postupné utlumení penězovodu ze státního rozpočtu, veřejnost je v zásadě akceptovala.
Církve ji však nevzrušují či přesněji vyjádřeno neoslovují. Po pádu komunismu se ustálil názor, že nízkou hladinu religiozity má na svědomí hlavně předchozí ateistický režim, jeho boj s náboženstvím. Nicméně letos oslavíme 37. výročí listopadu 1989. A když podíl věřících ve sčítáních lidu nebo sociologických průzkumech setrvale klesá, příčina bude vězet asi v něčem jiném.
Pokud se někdo nehlásí k některé z tradičních církví, vůbec to nemusí znamenat, že je ateista, že ho netrápí mezní otázky lidské existence, že by se nezajímal o případný duchovní rozměr lidské bytosti. Spíše v tradičních církvích nenalézá odpověď, patrně mu přijdou příliš zahleděné do minulosti, do vybroušenosti svých rituálů i své dogmatiky. Světonázor si dnes každý buduje sám, rovněž s pomocí sociálních sítí a internetu. Což může přinášet své plusy, ale pochopitelně též plno mínusů, spočívajících především v nebezpečí povrchnosti, synkretismu či třeba pádu do pastí různých sekt. Západní sociologové zmíněný jev dávno shrnuli výrazem „privatizace náboženství“.
I v západních zemích počty praktikujících věřících klesají. Zavedené církve jsou masověji občasně vyhledávány pouze v jedné kategorii: přechodových rituálů, vymezujících základní etapy lidské pozemské pouti. Zejména křtin, svateb a pohřbů, tedy vstupu do života, startu jeho dospělé fáze a jeho ukončení. I řada kovaných ateistů uzná, že třeba právě katolická církev obřady umí opravdu dobře, poněvadž v sobě nesou vkus, důstojnost či přesah.
Církvím se nedaří vysvětlovat
Dovedou ale nynější církve lidem opravdu do hloubky, nikoliv snůškou obecných frází a pouček, vysvětlit svět, v němž žijí, jeho podstatu, smysl? Jeho stinné, ba tragické stránky, jak osobní, jako je vážná nemoc či smrt blízkého, tak společenské či politické, jako válka? Statistiky napovídají, že se jim to moc nedaří.
Část katolíků, kleriků i laiků, v posledních letech nalezla své místo ve víru kulturních válek, kde vystupují v roli strážců takzvaných tradičních hodnot. Náboženství tím ale chtě nechtě politizují, činí z církve pouhou politickou partaj sui generis, obtížně přijatelnou pro všechny ostatní, kteří politicky stojí někde jinde. A jiná část katolíků dokonce občas cítí potřebu veřejně se od vlastního „konzervativního křídla“ distancovat na sociálních sítích. V politizujícím lomozu pak rovněž snadno zanikne plno užitečné a obětavé práce v jednotlivých farnostech, včetně sociálně prospěšných aktivit. A skoro veškerá transcendence je jím předem zadupána do prachu země. V tom asi spočívá jádro problému, s nímž případná smlouva s Vatikánem nehne ani o píď.