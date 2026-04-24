Jak se zbavit harampádí. I se šelmovským úsměvem reverenda Arta

Demenci unikl, do poslední chvíle byl bystřejší než velká většina kongregace. Den před svým odchodem chytil Art za klopy svého syna, studenta teologie, a přinutil ho slíbit, že nenechá Artův milovaný kostel na holičkách, ale bude se o něj starat do posledního dechu.
Jake v té chvíli nevěděl, co si o tom má myslet, vždyť už dlouho plánoval, že jednou převezme kostel po tátovi. Všechno pochopil až po Artově smrti – jeho táta si dovolil zemřít až v okamžiku, kdy uvěřil, že kongregace bude v dobrých rukou.
K. a já jsme už tři roky kostelníci. A tak, když bylo potřeba vyklidit dům po Artovi, museli jsme i my přiložit ruce k dílu. Bylo bolestné přehrabovat se v opuštěných věcech po člověku, kterého jsme všichni měli rádi, ale zvládli jsme to.
Pauline a Duhy. Ta, kterou srdce táhne k „tradičním“ hodnotám, a ti druzí
Knihy, ty z knihovny i ty, které Art napsal, jsou uložené v kostele. Šaty, boty a kuchyňské vybavení jsme zčásti poslali do Afriky (s tím byl Art určitě srozuměný, měl Afriku moc rád) a zčásti věnovali charitám. Skvostný psací stůl potažený kůží jsem naleštila a on teď zdobí kostelní halu a slouží jako vzpomínka na Arta.
Ale co s prošlapanými koberečky, kvalitními, ale letitými přehozy a polštáři? Co s pěknými, ale nijak zvlášť hodnotnými obrazy? Co s vratkým houpacím křeslem? Co s nočními stolky, skříňkami, zrcadly? Všechno jsme nafotili a nabídli charitám – a dvě si skutečně přijely pro pár věcí. Všechno ostatní zdvořile odmítly: buď je to poškozené, nebo to není v módě, nebo lidé v tomhle ročním období takové věci nekupují.
Mohli jsme objednat odvoz, samozřejmě, a za drahé peníze všechny tyhle věci odeslat na skládku. To nám ale srdce nedovolilo. Obešli jsme sousedy a zbavili se tak dalších pár drobností. Ale ty nejtěžší a nejomšelejší kusy nám zůstaly. Co si s nimi počít?
Vynesli jsme je před dům na chodník v naději, že někomu přece jen padnou do oka. Vždyť jsme zadarmo rozdávali docela slušné vybavení domu! Ale všechno tam zůstalo. Teda jen do doby, co nám přišla – slušně, ale neúprosně – vyčinit matka tříletého chlapečka, kterému se to harampádí připletlo do cesty, když se po chodníku řítil na koloběžce. Ne, neupadl, nic se mu nestalo, ale chodník je přece určený pro koloběžky, ne pro starý nábytek.
Nepropagovat kolektivní vinu. Něco jako „všechny ženský“ a „všichni chlapi“ neplatí
A pak mě osvítil duch svatý. Anebo se možná Art naklonil z obláčku a se šelmovským úsměvem mi ten nápad pošeptal.
Narafičili jsme harampádí na přední zahrádku a na každý kus přilepili cedulku s cenou. Zájemce jsme instruovali, ať peníze prohodí do domu otvorem na dopisy. A odjeli jsme.
Když jsme se druhý den vrátili, po harampádí se slehla zem. A v předsíni jsme, světe, div se, našli tři pětilibrové bankovky.