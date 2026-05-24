Reklama na lebku. O osudech relikvií coby hmatatelných důkazech o existenci svatých

A diskuse, které se rozpoutaly o uctívání ostatků, kletbách či katolickém tradicionalismu, nabyly vpravdě teologických hloubek, za které by se nemuseli hanbit ani na tridentském koncilu. Právě ten před 460 lety ustanovil, že úcta k relikviím nesmí být zneužitá k pověrečným praktikám. Beton tehdy tuším ještě neznali, takže nemohu hodnotit, jak by se z tohoto hlediska stavěli k činu našeho netradičního ctitele.
|
Zločin bez tváře. Komu stojí za to pouštět se do války kvůli svaté Zdislavě?
S těmi ostatky je to těžké. Dívat se na něčí lebku ve vitríně je pro dnešního Čecha jistě zvláštní. Pro někoho dokonce nemusí být ani příjemné, že se lebka právě tak dívá prázdnými očnicemi na něj – jako to dělal svatý Vojtěch během nedávné intronizace nového pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Jeho kostlivý předchůdce dozíral na celou slavnost z podstavce při oltářním stole katedrály a přiznám se, že mě při komentování oné ceremonie pro Český rozhlas mírně znervózňoval. Však vím i bez něj, že si šlapu na jazyk!
Důkaz, na který jde hmátnout
Jenže jako tolik jiného (nejen) v katolické církvi vzniklo před dávnými staletími a má to svou tradici i své argumenty. V prvních staletích letopočtu, a tím i křesťanství, byl takový ostatek potvrzením, že dotyčný následovník Krista skutečně žil a následoval. Vžijme se trochu do doby bez fotek, video- či audiozáznamů, ba dokonce bez všeobecné gramotnosti. Čeho se dotknete, to tak nějak víc platí – nebo jak lépe mám opsat sousloví „hmatatelný důkaz“?
|
Zloděj zalil lebku Zdislavy do betonu. Arcibiskup žádá neprůstřelné sklo i alarm
Pak je tu důvod čistě citový. Kdo si nikdy neschoval pramínek vlasů své milé nebo mléčný zub prvorozeného, ať se přihlásí. A v církvích se ke svatým a světicím pěstují vztahy osobní, ba láskyplné. Zdislavu nevyjímaje, už proto, že přátelství s ní se už za jejího života vyplácelo. „Pět mrtvých jest boží mocí vzkřísila, mnoho slepých prosvietila, chromých a malomocných mnoho uzdravila a nad jinými veliké divy činila,“ tvrdí se o ní v Dalimilově kronice. A jak by řekla mládež, to chceš. Proto se na ni s prosbami o uzdravení obracejí i dnešní věřící. A mají ji v oblibě.
Od modlářství ke svatokupectví
V dějinách církve se – jako o tolika jiných tématech – i o ostatcích svatých vícekrát bouřlivě debatovalo. Připomenutý tridentský koncil se pokusil kult poněkud usměrnit, aby odpověděl na protimodlářské námitky luteránů a kalvinistů. Ty by dnešní většinové citlivosti v našem civilizačním okruhu byly nejspíš bližší, zkuste ale sáhnout na ostatky latinskoamerickým katolíkům anebo ruským pravoslavným!
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Čtvrtý lateránský koncil zase už ve 13. století zkoušel zarazit živelný rozmach praxe s poetickým názvem svatokupectví, tedy obchodování s ostatky, kdy se i kdekterý kousek skotu výhodně odprodal jako svatý Tenaten. Podvodům se daří v každé době a vždycky se najde dost těch, kdo se nechají podvádět s chutí, i těch, kdo na tom tučně vydělávají.
Narazíme-li tedy dnes v Jablonném, Boleslavi, Kladrubech nebo kdekoli jinde na něčí lebku nebo jinou část těla (a zvlášť v barokních relikviářích bývají kosti vystrojené opravdu pompézně, jak měla ona doba vůbec ve zvyku), bude za tím celá naznačená historie a jedna specifická subkultura. A ne vždy vztah k místnímu světci a potřeba prožívat svou spiritualitu právě tímto způsobem odezněly a zůstaly součástí života dané komunity.
Odsunutý svatý
Ne tak například ve Vimperku. Svatý Inocenc, kostlivec ze zdejšího kostela, je spjatý s místní německojazyčnou komunitou. Podle pamětníků býval v barokním oděvu a skleněné rakvi dokonce nošen ve slavnostních procesích po městě. Němci byli ale odtud po válce vysídleni a svatý Inocenc po desetiletích zapomnění v bočním oltáři kostela putoval do vimperského muzea. Odpočívá tam v pokoji v expozici církevního umění a podívat se na něj mohou pouze platící návštěvníci.
|
Nedotknutelné důkazy. Paměť středověkých artefaktů i současného umění v Jízdárně Pražského hradu
Posmrtný osud ho tak spojil s desetitisíci zemřelých v kostnici v Kutné Hoře-Sedlci. Nebo s mumifikovanými měšťany a kapucíny v katakombách v Brně. A vlastně i s preparovanými těly bezejmenných lidí, na kterých na své výstavě Bodies: The Exhibition pořadatelé vydělávají pod záminkou osvěty.
Vlastně by se lidé mohli k těmto vystaveným ostatkům aspoň někdy pomodlit. Třeba za to, abychom jednou už konečně objevili způsob, jak s našimi těly po smrti zacházet, aby to bylo tak akorát. Ať už si totiž o úctě k relikviím myslíme cokoliv, to s tím betonem nebyl úplně dobrý nápad.