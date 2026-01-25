Mezi rozvěšenými tričky. Osvětová výstava je krůčkem ke společnosti, kde bude bezpečněji

Což je často případ výstav nikoliv uměleckých, ale porůznu naučných a osvětových. Jednou z nich je aktuální instalace v ambitech kláštera františkánů u Panny Marie Sněžné v centru Prahy. Jmenuje se výmluvně Rozpoznat. Reagovat a má podtitul Bezpečí dětí v církvi.
Procházíte dokola ambitem a kolem obličeje vám povlávají rozvěšená trička. Takové košilely, vybaví se vám výraz z Morgensternových Šibeničních písní: třepetatá, třepetatá. Na oděvech bez těla, které by je vyplňovalo, je vždycky něco tísnivého. Jako byste procházeli mlčícím bezhlavým davem. Tady u františkánů má navíc každé tričko na břiše obrázek.
Jednoduché kresby zachycují momenty z dětského světa. Ležíte stulení do klubíčka. Povídáte si s kamarádkou. Starší sourozenec vás někam táhne za ruku. Povídáte si s dospělým. Ale tady? Na bílém pozadí se objevuje červená, po ní černá. Kde bylo srdce, je černá skoba. Kde byl kostel, je černá skvrna. Zahradu překrývá temný stín. Smích ve vaší tváři zhasíná rudé tlačítko.
Někdo ti to uvěří
Autorkou výstavy je Uljana Krechovec a objednalo ji u ní Centrum důstojnosti dítěte, pracoviště při Ukrajinské katolické univerzitě ve Lvově. Už nějakou dobu je trpce známý fakt, že ani církvím se nepodařilo vyhnout tomu, aby tu dospělí nezneužívali dětskou důvěru, intimitu a bezmoc. A že to platí i pro duchovní, ať už je to jejich výlučným postavením, snadným přístupem k dětem anebo tím tolik diskutovaným celibátem.
A tak se od časů papeže Františka – který byl v mládí, připomeňme, vyhazovačem z baru – také církve snaží odstranit pachatele, předcházet dalším obětem a ty stávající podpořit a odškodnit. Někdy se tak děje s mizivým, někdy s větším úspěchem. Vznik ukrajinského Centra důstojnosti dítěte je jedním z těch větších. A aspoň nějakým je i to, že Centrum výstavu zapůjčilo do Prahy a navázalo spolupráci s katolickou Českou biskupskou konferencí a s neziskovou organizací Někdo ti uvěří.
Obrázek nad tisíc slov
Tu před pěti lety založili lidé, kteří se sami stali ze strany duchovních oběťmi zneužívání. Název spolku popisuje základní potřebu každého, komu bylo kdy ublíženo – totiž to, aby jeho zranění vzal někdo v potaz, aby je bral vážně. Organizaci mohou oběti diskrétně kontaktovat a dostane se jim odborné pomoci, dalšího nasměrování i prosté lidské podpory.
Jenže vylíčit někomu, co přesně vám v oblasti, o které tu mluvíme, kdo provedl a jak jste se cítili předtím, přitom a potom, není vůbec nic snadného. Zvlášť když jste byli malí. A proto přišla Uljana Krechovec s těmi tričky. Obrázek – jak známo – poví víc než tisíc slov. Kráčíte zástupem triček a některá na sobě nesou opravdu bolestný příběh. Co se ti stalo? Kdo ti to udělal? Ono to bylo v kostele?!
Jak poznám, co se ti děje
Jak už jsem naznačila, jde o instalaci osvětovou. Nejde tedy jen o to, ukázat na šerednou a odsouzeníhodnou věc, která se dětem stává i v církvích. Dokonce nejde jen o to, upozornit návštěvníky, aby byli pozornější k signálům, které oběti mohou dávat najevo – třeba se najednou začnou vyhýbat některým místům, aktivitám nebo se mlčky tulit do klubíčka.
Výstava je provázaná také kurzem. Ten je na webu Někdo ti uvěří přístupný online, zadarmo, a ačkoli čeští biskupové slíbili, že ho rozešlou všem svým kněžím, užitečný bude i pro všechny další dospělé, ať vedou dětský sbor, kroužek nebo třeba učí ve škole. Pochytí díky němu nejen co to zneužívání vlastně je a v jakých podmínkách bují, ale hlavně jak u svěřeného dítěte rozpoznat, že se mu děje něco špatného. A jak mu rychle pomoci.
Ukrajinské Centrum důstojnosti dítěte kurz připravilo s odborníky z pěti dalších zemí, nevyjímaje ani Česko. Je k dispozici v devíti evropských jazycích. Bylo by samozřejmě skvělé, kdyby taková výstava a takový kurz nebyly vůbec potřeba. Zatím jsou aspoň vhodným krůčkem ke společnosti, kde se budeme všichni cítit bezpečněji. Děti především.