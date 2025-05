Cla jsou pro EU jen malou lapálií. Unii bolí daleko víc jiné věci

Tam jsou různé plošiny, některé otáčivé, jiné neslyšně propadavé do hlubokého suterénu, kde se mění dekorace pro příští scénu. Nebo na něj z výšek podkrovních ramp sestupují zástěny či pozadí. Na tomto jevišti také pracují jevištní technici, lidově kulisáci, často i během představení, jež se odehrává vpředu. Jsou oděni do černých obleků, takže přes prosvícené přední jeviště je diváci nevidí. Efekt černého divadla.

Tak podobně alegoricky si můžeme představit mezinárodní obchod. Celní tarify jsou na předním jevišti. Ve tmě za ním se staví neviditelné kulisy: státní dotace, rozvojové politiky, daňové výhody, investiční pobídky, exportní garance, mezinárodní politická uskupení, technické normy, lobbistické přímluvy a mnoho dalších.

Tak to chodí nejspíše ve všech zemích. České firmy například hledají nové zahraniční trhy. Podle aktuálního průzkumu státní agentury CzechTrade nejvíce v Asii nebo Jižní Americe. Téměř 40 % respondentů se tam obává právních a regulatorních překážek. Jen 11 % exportérů označilo kulturní a jazykové bariéry za výraznou překážku a logistické komplikace, jako je poškození či ztráta zboží při přepravě, představují zásadní problém pro pouhých 7,6 % respondentů.

Evropská unie se zhrozila tarifních cel na dovoz do USA. Ale co se odehrává na zadním jevišti? Připravují se uhlíková cla na dovozy do EU. Povinné raporty ESG. Když nebudou, nebo ne příznivé, evropský podnik nedostane bankovní úvěr ani pojištění. Bez ESG neprodá své výrobky a nebude si moci nic koupit, ani od dodavatelů mimo EU. A výjimky. Emisní povolenky, které likvidují hutní, chemický, strojírenský, potravinářský a další průmysl. A výjimky. Notifikace a taxonomie, která určuje, co se smí a co nesmí úvěrovat, vyrábět, prodávat.

A výjimky. Investujete miliardy do retrofitu uhelných elektráren a pak vám Brusel určí, kolik hodin ročně tu elektrárnu smíte provozovat a komu elektřinu z ní prodávat. A výjimky. Zákaz prodeje aut s výbušnými motory od roku 2035, i těch dovážených z USA. Zatím bez výjimky. Dekarbonizace hutnictví. Program na pomoc hutnictví. Ozelenění průmyslu. Program na pomoc konkurenceschopnosti průmyslu. Zesílená kontrola informačních technologií. Program na podporu technologických firem. Mohli bychom pokračovat ještě dlouho.

Tato politika nechrání evropské podnikatele a spotřebitele před nefér importy, jak své celní tarify zdůvodňuje americký prezident Donald Trump, ať už k nim dospěl jakkoliv. Tato evropská politika z temného jeviště své podnikatele z Evropy vypuzuje. Už to pociťuje i Česká republika, z níž odcházejí úspěšní podnikatelé hledat další úspěšné projekty jinde. Proti tomu jsou nějaká cla od USA jen drobnou lapálií.