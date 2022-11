Clash of the Stars: Nebezpečná parodie na bojové sporty. Kdy to scéna konečně pochopí?

Opravdu našlapaný byl poslední říjnový víkend ve světě bojových sportů.

Z válečné zóny se zpět do boxerského ringu vrátil hvězdný Ukrajinec Vasyl Lomačenko, na domácí britské půdě ukázala své rohovnické umění možná nejlepší boxerka historie Katie Taylorová, v brněnské hale Vodova uspořádala další večer slovensko-česká MMA organizace RFA.

Přesto, když člověk zabrousil během nedělního dne na sociální sítě nebo weby věnující se bojovým sportům, vyskakovala na vás z titulků jména jako „Psychopat Bejr“, Kotlár, Angie, Gelnarová či Grznár.

Že jste tato jména – krom možná toho posledního – dosud neslyšeli? Nic si z toho nedělejte, ani já ne. Přitom se v zákulisí bojových sportů pohybuji už více než jednu dekádu. Všichni tito „zápasníci“ se představili na akci Clash of the Stars – Room 3.

Organizace, která se ani nesnaží tvářit, že je pro celou populaci, protože pokud nemáte založený účet na nějaké z nespočtu sociálních sítí, těžko o ní budete hledat informace. Že byste se pak dozvěděli soutěžní pravidla, něco o „zápasnících“, na to rychle zapomeňte. To nezjistíte ani na oněch sociálních sítích. Tedy pokud hledáte nějaké seriózní informace.

Přesto byla 29. října 2022 hala Královka vyprodaná třemi tisíci fanoušků. Přesto tato akce rezonuje i po dvou týdnech. Byť je ale namístě poznamenat, že rozhodně ne u fanoušků bojových sportů, jak se organizace snaží neustále opakovat (stejně jako její zastánci), ale příznivců jednotlivých individuí, která se posléze pokoušela tu o MMA, tu o kickbox, tu o box.

Protože s bojovými sporty jako takovými má Clash opravdu málo co společného.

Ostatně i spolukomentátor večera a zároveň promotér Tomáš Linh Sy – sám bývalý profesionální zápasník – během přenosu nejednou nezapomene vypíchnout, že ten nebo ta účastnice se na svůj zápas nepřipravovali. Buď vůbec, nebo viděli tělocvičnu podobně často jako naši vládní představitelé chodí nakoupit třeba do Alberta.

„Je u svého svěřence a stíhá si dělat selfie (snímky sama sebe či s druhými), a kdyby chtěl, určitě je ještě stihne hodit na sítě, prostě profík každým coulem,“ chválí Linh Le Sy jednoho z „trenérů“ a aktivního účastníka jednoho z předchozích turnajů.

Proč by vlastně měl být trenér v rohu svěřence k něčemu užitečnému, hlavně když vás zasypou sledující srdíčky na Instagramu, Facebooku či Tik-Toku.

Reklama jen sama sebe

Nejsmutnější ale je, že nastavení současné společnosti dovolí této parodii na bojové sporty prosperovat. A více než lukrativně. Chcete důkaz?

„Hodnotu bojovníka, ať u nás, nebo v jiné profesionální organizaci, netvoří pouze kvalita dovedností, ale hlavně ta marketingová, to, jak je člověk zajímavý, pro publikum přitažlivý, charismatický, vtipný,“ tvrdí Linh Le Sy.

V jeho organizaci nejde o nic z toho. Marketing je postaven na tahání peněz ze sledujících účastníků, kteří se sami prodejem skrze své platformy podílejí na prodaných přenosech (tzv. PPV).

Řeči jak jeho, tak třeba i skutečných zápasníků (!), kteří tvrdí, že to dělají pro scénu tohoto sportu u nás, jsou zcela scestné. Ti, kteří sledují Clash, opravdu hned druhý den nemíří do nejbližší tělocvičny, kde se trénuje MMA, box či kickbox.

Ostatně proč taky, když během přenosu i sami účastníci předchozích turnajů bez okolků přiznají, že od svého „zápasu“ do gymu třeba už půl roku nevlezli.

Nemluvě o tom, že někteří by vůbec neměli dostat zdravotní povolení do klece vlézt. Opravdu si někdo myslí, že je zdravé nechat se mlátit od podobného „kopyta“ často i do zátylku a poté, co rozhodčí souboj ukončí, musí zápasníkovi skočit na záda, aby ten poslechl?

Na předchozím turnaji například i Grznár zápasil dva týdny po tvrdém knockoutu na galavečeru organizace IAF, tedy v době, kdy byl v oficiální měsíční zdravotní zápasové neschopnosti.

Nikomu nepřeji nic špatného, ale pokud dojde na Clash of The Stars k vážnému zranění, kdo to odnese? Tato organizace, nebo se všichni otočí (tradičně) proti bojové scéně a budou poukazovat na to, jak je zápasení nebezpečné?

Bude tím pak ohrožena budoucnost těchto šaškáren, či živobytí těch, kteří pro své cíle v ringu (kleci) obětují často vše, přesto se výdělkům rádoby celebrit ani nepřibližují?