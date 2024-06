A není nijak omračující ani ve srovnání s tím, co čeští spotřebitelé vídali ve starých dobrých (to jest jakžtakž klidných) dobách před úderem covidu. Jen pro připomenutí: v roce 2017 byla inflace v průměru kolem 2,5 %, v roce 2019 dokonce 2,8 %.

Dá se tedy říct, že ohledně inflace jsme ukončili epizodu prudkého růstu cen a vrátili jsme se do situace před rokem 2020, tedy do situace mírně zvýšené inflace, kterou by ČNB měla tlačit k dvouprocentnímu inflačnímu cíli zvýšenými úrokovými sazbami.