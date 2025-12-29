Co skutečně činí člověka šťastným aneb Proč blahobyt nestačí

Úkolem státní moci je tedy vést nás ke ctnostem a odrazovat od neřestí systémem stimulů a inhibicí, doporučení a odrazování, příkazů a zákazů.
Eudaimonia v aristotelském smyslu však není pouhý pocit, momentální prožitek či požitek, ale je to celkový stav člověka, jeho spokojenosti. Šťastný je člověk, který se ohlédne za svým životem a řekne si: „To byl ale dobře prožitý život!“ Eudaimonia je dlouhodobý stav. Takto, v klasickém smyslu, ji chápali i otcové zakladatelé Spojených států, autoři jejich Deklarace nezávislosti (v červenci jí bude 250 let), když psali o „nezcizitelných právech na život, svobodu a hledání štěstí.“
Klasičtí autoři, řečtí a římští, usilovali o ctnosti a štěstí člověka coby občana. Být dobrý člověkem a dobrým občanem, bylo jejich cílem a ideálem. Hodným své polis (Athén, Sparty, Říma…). Myslitelé náboženští, židovští a křesťanští, v kontra-distinkci k tomu pod ctností a štěstím rozuměli být hodni v očích Hospodina a dostat se do Nebe. Není většího štěstí.
Myšlenka, že státní moc nás může udělat šťastnými, je nebezpečná. Tolik dobře to mínících, leč naivních a pošetilých snílků a revolucionářů chtělo vytvořit dokonalý režim, který by učinil lidstvo dokonale šťastným, ale místo toho způsobili tolik lidského utrpení! Cesta do Pekel je dlážděna těmi nejlepšími úmysly. Možnost státu učinit člověka šťastným tady je, ale jen velice malá; mnohem, mnohem menší než role subjektů a fenoménů nestátních. Na druhou stranu schopnost státu učinit člověka nešťastným je veliká, téměř neomezená. Příběh o tom vyprávějí Gulag, Holocaust, Lao-kai.
Ale nyní skok do naši liberálně-demokratické současnosti. Jsme šťastní? My, moderní a postmoderní sekularizovaní Evropané na přelomu první a druhé čtvrtiny 21. století? Jsme šťastnější, než byli naši předkové před sto, sto-padesáti lety? Jako celek, ve své většině, jsme šťastnější než oni?
Rozhodně máme blahobytnější a pohodlnější život. Máme věci, které oni neměli. Například analgetika, anestetika, antibiotika. Zkuste si představit život bez nich. A to jsme jen u písmena „A“.
Do roku cca. 1750 žili lidé po staletí a tisíceletí stejně – v strašné bídě a chudobě. Od roku 1750 se začala životní úroveň lidí díky kapitalismu a průmyslové revoluci postupně zvyšovat a zlepšovat, nejdřív jen někde, postupně i jinde. Dnes u nás chudí žijí blahobytněji a pohodlněji, než žili bohatí před tři sta lety. Chudý v roce 2025 má větší blahobyt než bohatý v 1725. Doprava, topení, pitná voda, stomatologie…
Empirický zápas mezi kapitalismem a socialismem vyhrál kapitalismus na plné čáře. Nemá smysl mluvit o „pozdním kapitalismu“ jako o něčem, co končí; spíše má smysl mluvit o „pozdním socialismu“ - či, doufejme, i „pozdním progresivismu“ - jako o těch, jež pomalu odcházejí a opona za nimi zapadá…
Přesto otázka zůstává: jsme šťastnější, než byli lidé na našem území před sto, sto-padesáti lety?
Kdysi lidé věřili, že žijí v kouzelném, čarovném světě, plném tajemství a zázraků a boje dobrých sil proti zlým, plném kouzel a záhad. Žít v takovém světě bylo dobrodružstvím a vzrušením. Napětím, nikoli nudou.
My, alespoň většina, už v zázraky a kouzla nevěříme a svět je pro nás pochopitelný, věcný, běžný a světsky nudný. Žádné napětí, dobrodružství, tajemství. Jsme rozčarovaní ze světa – a unudění k smrti. Proto nejsme šťastní.
Jednou odpovědí na hledání štěstí a smyslu života v opět tajemném, magickém a okouzleném světě je náboženství. Ale tu nyní dávat nechci; Sir Roger Scruton, filosof a polyhistor, především však profesor estetiky, se pokusil dát i sekulární odpovědi na otázku, jak najít v rozčarovaném světě opět okouzlení a opět se zamilovat do světa a lidského života: jednou z odpovědí je krása, druhou je vděčnost.
Krása je z teologického pohledu zábleskem Věčnosti do tohoto světa; když vidíme krásu, vidíme malý záblesk Nebe.
Stačí se projít po Praze: Malá Strana, Karlův most, Staroměstské náměstí. A lidé, pokud nejsou slepí, hned vidí, že lidé, staletí od nás vzdálení, kteří toto vše postavili, rovněž nebyli slepí, měli smysl pro krásu a představovali unikátní, vznešenou civilizaci. Americký historik Henry Adams (pravnuk prezidenta, vnuk prezidenta, syn velvyslance ve Spojeném království za občanské války Severu proti Jihu) na začátku 20. století napsal, že jedním z vrcholů lidských dějin byla civilizace, která postavila gotické katedrály. A k tomu můžeme směle dodat, že taky ta s renesančním malířstvím, a která vyprodukovala Shakespeara, Michelangela, Beethovena či Dalího. Krása nás vede k úžasu a okouzlení a opětovném vnímání světa jako magického. Tedy zajímavého a hodného v něm žít. Tedy k lidskému štěstí.
Krom toho taky k hlubokému, zásadnímu, konzervativnímu pocitu vděčnosti za tuto civilizaci a k ochotě a odhodlání ji bránit, chránit a zachovávat. Což nás přivádí k té druhé odpovědi na otázku, co nás přivádí ke štěstí: vděčnost.
Vděčnost činí člověka šťastným. Lidé, kteří jsou si vědomi toho, že mají být za co vděční, jsou lidé šťastní. Rozhodně šťastnější než ti, kteří si věčně jen ztěžují, všude vidí pouze samé křivdy a příkoří, jsou mrzutí a zapšklí.
Pokud víte, že máte být za co vděčni - např. za těch šestatřicet let svobody a všechna dobrodiní, kterých se nám dostalo -, jste šťastní. A tolik dober se nám v životě dostalo! Nezasloužených dober.
Je to věc perspektivy; pokud jen naříkáte, stěžujete si, jste frustrovaní a nešťastní. Vaše perspektiva vás činí nešťastnými; to, že skelinci vnímáte jako poloprázdnou, místo abyste ji nahlíželi jako poloplnou.
Vděčnost je cestou ke štěstí. Vědomí, že máme být za co vděčni.