Zato druhý bod obsahuje větu hodnou tesání do mramoru: názory mu nikdo nebere, některé kombinace názorů a povolání ale nejsou slučitelné. Legendární veterán Rudého práva Jaroslav Kojzar by to trefněji nenapsal. Názory můžete mít, jaké chcete, ale nesmíte vykonávat povolání, pro něž jste kvalifikován.