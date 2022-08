Co je to vlastně recese? Wikipedie raději zakázala editaci daného hesla

„Zdá se, že v tomto ohledu neexistuje jednotný názor, nehledě na to, že jsme v recesi,“ komentoval postup internetové encyklopedie americký magazín Fortune. Někteří tvrdí, že o recesi můžeme hovořit, když je vývoj HDP dva po sobě jdoucí kvartály negativní bez ohledu na to, co indikují jiné ukazatele, například nízká nezaměstnanost. Jiní zase tvrdí, že o recesi nelze oficiálně mluvit, dokud americký Národní úřad pro ekonomický výzkum (National Bureau of Economic Research) neprohlásí, že hospodářství je v recesi.