Co lépe zaplatí složenky: hospoda, anebo Senát? A co vláda vměstnala do nesplněných 7 procent slibů?

● Ještě před hlavními, sněmovními volbami přijdou jedny druhořadé, doplňkové. Po náhlém úmrtí senátora ODS Romana Krause se bude volit v půlce ledna v Brně. Obhajující strana do nich vytáhla s kandidaturou sociologa Zdeňka Papouška, bývalého senátora, tehdy ale v dresu KDU-ČSL. Když v roce 2020 končil mandát, odmítl jej obhajovat s tím, že by rád dělal něco smysluplnějšího. „Práce v Senátu je náročná, nicméně řada věcí nikam nevede. A já potřebuji hmatatelné výsledky. Lidem jsem nemohl pomoci, jak jsem si představoval,“ vysvětloval tehdy Papoušek s tím, že po konci v politice si chce otevřít restauraci. Ale ty tržby v gastru dneska nejsou kdovíjaké, zatímco šestimístná suma ze Senátu se na účtu neopozdí. Poučení: než začnete na dosavadního zaměstnavatele plivat, dobře si rozmyslete, jestli opravdu nehrozí, že byste se k němu vrátili.

● A jiné poučení: pokud při jakémkoliv udílení cen jen trochu hrozí, že byste jedno z ocenění mohli dostat vy sami, určitě odmítněte funkci předsedy poroty! Jako se to stalo chuděře šéfce TOP 09 a Sněmovny Markétě Pekarové Adamové na akci Zlatá vážka, kde se oceňují nejlepší sociální podniky a osobnosti v zemi. Pekarová nejprve pro udílení cen poskytla záštitu Sněmovny – a ministr zahraničí Jan Lipavský, který do TOP 09 směřuje, zase dodal prostory Černínského paláce. Pak Pekarová přijala funkci předsedkyně hlavní poroty – a nakonec sama získala i cenu za Osobnost roku 2024. Všem, kdo to sledovali, to muselo být neskutečně trapné, ale co je to proti tomu, jak to muselo být trapné samotné Pekarové! Protože nikdo na světě nemá tak silnou hroší kůži, aby mu něco takového přišlo jako normální.

● Vláda při bilancování tří let ve funkci oznámila, že už splnila 93 % slibů z programového prohlášení. Což je malý zázrak, že se do pouhých 7 % dokážou vtěsnat všechny ty nesplněné sliby, jako že se nebudou zvyšovat daně, stabilizují se veřejné finance, že se bude „šetřit na státu, ne na lidech“, že se sníží sociální pojištění na straně zaměstnavatelů, že se zavede valorizace daňové slevy na poplatníka, že nestoupne důchodový věk, nezpomalí valorizace penzí, učitelé že budou brát 130 % průměrné mzdy, na vzdělávání se bude dávat tolik, kolik v poměru k HDP činí průměr zemí OECD, že se zdigitalizuje stavební řízení a zdravotnictví, že se zvýší dostupnost psychiatrické péče, že spotřební daně budou zohledňovat škodlivost zboží (viz tiché víno), že bude vláda „rozvíjet co nejužší přátelské vztahy na všech úrovních s našimi sousedy“, atd. atd. A co vlastně tak důležitého je v těch 93 procentech?