Co může dát politika seniorkám k MDŽ. Milí ministři, propláchněte ty Augiášovy chlévy

Glosa   14:00
Ženy jsou pohlaví nepochybně silnější, ne náhodou žijí mnohem déle. Což by mohlo být hezké, ale podzim života provázejí i smutky: vždyť vdov je šestkrát víc než vdovců. Přicházejí nemoci, nastupuje tzv. křehké stáří.

Starší žena v bytě kouká z okna. | foto: Profimedia.cz

Někdy se představí schoulenou drobností, jindy tím, že různé neduhy zaplétají prsty a někdy i mysl. Natolik, že chytrý telefon je jen k zlosti a jakž takž to jde jen se starou Nokií.

Právem se skláníme před obdivuhodnými mediálními devadesátnicemi, převažují ale paní tiché, které přemýšlejí pomaleji a zapomínají, přesto ale statečně spravují malý svět domácnosti. Šťastné ty, které mají rodiny, ale mnohé nemají. Blažené ty, které udržely víru a kostelík je nablízku – a když není, těší je třeba TV Noe. Přítelkyň ubývá, už dávno se „kácí v našem sadu“. Mezinárodní den žen by slavily, ale s kým – leda s pošťačkou, co přináší důchod.

Investice do rovného postavení žen se vyplatí neboli osm kroků k rovnějšímu světu

O berli či s chodítkem dojdou nanejvýš k lékaři praktickému: k těm odbornějším se objednává přes internet nebo jsou moc daleko. A hospitalizace může znamenat katastrofu. Málo se ví, jak oslabuje skoro nehybný pobyt v lůžku: poléčí se nemocný orgán, ale svaly a mysl ochabují, často i nevhodně prodlužovaným pobytem. A ochabnou někdy natolik, že seniorka nezvládne návrat a ve svém bytečku uléhá celá popletená. Občas je málo rehabilitace, nenaplánuje se sociální řešení. Chybívá geriatrické přemýšlení, tedy komplexní péče o staré osoby.

Pakliže je empatie, není to nijak těžké, ale jedovatý byrokratický kokon obalující zdravotnictví zavede někdy jinam, až k bolavé necitelnosti. Povinnosti mají samozřejmě i rodiny – vezměte si dovolenou nebo ošetřování člena rodiny, přijměte maminku k sobě! Vše může dopadnout dobře – často pomůže i výborně organizovaná pečovatelská služba. Bez citlivé podpory ale stará paní končívá ve špitálech jako dlouhodobá čekatelka na domov pro seniory.

Dnešní domovy jsou krásné a přibývá jich. To opravdu není nemocniční provoz! Ale krása mívá i obrácenou stranu. Před více lety se podivnou legislativní úpravou v domovech zhoršila zdravotnická péče. Některé si zachovaly kvalitního praktického lékaře a další navštěvující odborníky, jinde ale praktik ordinuje spíše jen „na dálku“, jinde vůbec chybí, všude se omezila odborná práce sester. Případné zhoršení stavu vede ke stovkám výjezdů „záchrankou“ a dalším stresujícím nemocničním pobytům.

V mnoha ohledech chybí součinnost mezi ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Oba úřady sídlí v monumentálním komplexu budov pod pražskými Emauzy, v blízkosti tak těsné, že předurčuje k bratrskému objetí. Praxe bývá jiná, byrokratické přehrady až děsivé. MZ i MPSV mají své specifikum: nejníže, v terénu, zaměstnávají hlavně ženy, pohlaví obecně odolnější. Ty se namáhají v tzv. pomáhajících profesích, ale jejich uspokojení z práce nebo příznaky vyhoření odrážejí tíži administrativních klepet.

Páni ministři, smilujte se: propláchněte shora až dolů ty Augiášovy chlévy! A laskavým pečujícím ženám a zvláště pak všem seniorkám popřejme k nedělnímu svátku.

Autor je psychiatr a publicista.

Vstoupit do diskuse

Glosa

Co může dát politika seniorkám k MDŽ. Milí ministři, propláchněte ty Augiášovy chlévy

Starší žena v bytě kouká z okna.

Konflikt může trvat týdny, míní Macinka. Lipavský hovoří o třetí světové válce

Petr Macinka (Motoristé) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News

Rakušana místopředsedou Sněmovny nezvolíme, řekli Okamura a Vondráček

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí...

Recenze

Vize bez kompromisů aneb proč by antický epos Odyssea mohl být filmovou událostí desetiletí

Film Odyssea.

STAN přeskočil ODS. Motoristé by ve volbách získali pět procent, Naše Česko 3,5

Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku zleva Jan...

Úhel pohledu

Chcete žít dlouho? Věda má nudnější návod než prodejci dlouhověkosti

Běhání v zimě

Nástupce Chameneího je určen. Íránští duchovní spěchají na převzetí moci

Žena drží fotografii zesnulého nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího v...

Josef Kohout se vracel jako hrdina. Pak utekl do zahraničí před hrozbou zatčení

Josef Kohout.

Úhel pohledu

Trump teď otřásá celým světem. Porušil „pravidla“ chování Západu k islámskému světu

Prezident Donald Trump hovoří v Bílém domě ve Washingtonu. (4. března 2026)

Doporučujeme

Jak Churchill předpověděl nový světový řád. Varoval před opakováním závažných chyb

Premium
Velká trojka v Teheránu 1943: zleva Josif Stalin, Franklin D. Roosevelt a...

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Jsou ochotní, ale já je tam nechci. Trump vyloučil zapojení Kurdů do války s Íránem

Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)

Do sezony F1 vstoupil nejlépe Mercedes, Ferrari po skvělém startu selhalo takticky

Zleva: Andrea Kimi Antonelli, George Russell a Charles Leclerc na stupních...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.