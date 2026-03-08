Co může dát politika seniorkám k MDŽ. Milí ministři, propláchněte ty Augiášovy chlévy

Někdy se představí schoulenou drobností, jindy tím, že různé neduhy zaplétají prsty a někdy i mysl. Natolik, že chytrý telefon je jen k zlosti a jakž takž to jde jen se starou Nokií.
Právem se skláníme před obdivuhodnými mediálními devadesátnicemi, převažují ale paní tiché, které přemýšlejí pomaleji a zapomínají, přesto ale statečně spravují malý svět domácnosti. Šťastné ty, které mají rodiny, ale mnohé nemají. Blažené ty, které udržely víru a kostelík je nablízku – a když není, těší je třeba TV Noe. Přítelkyň ubývá, už dávno se „kácí v našem sadu“. Mezinárodní den žen by slavily, ale s kým – leda s pošťačkou, co přináší důchod.
O berli či s chodítkem dojdou nanejvýš k lékaři praktickému: k těm odbornějším se objednává přes internet nebo jsou moc daleko. A hospitalizace může znamenat katastrofu. Málo se ví, jak oslabuje skoro nehybný pobyt v lůžku: poléčí se nemocný orgán, ale svaly a mysl ochabují, často i nevhodně prodlužovaným pobytem. A ochabnou někdy natolik, že seniorka nezvládne návrat a ve svém bytečku uléhá celá popletená. Občas je málo rehabilitace, nenaplánuje se sociální řešení. Chybívá geriatrické přemýšlení, tedy komplexní péče o staré osoby.
Pakliže je empatie, není to nijak těžké, ale jedovatý byrokratický kokon obalující zdravotnictví zavede někdy jinam, až k bolavé necitelnosti. Povinnosti mají samozřejmě i rodiny – vezměte si dovolenou nebo ošetřování člena rodiny, přijměte maminku k sobě! Vše může dopadnout dobře – často pomůže i výborně organizovaná pečovatelská služba. Bez citlivé podpory ale stará paní končívá ve špitálech jako dlouhodobá čekatelka na domov pro seniory.
Dnešní domovy jsou krásné a přibývá jich. To opravdu není nemocniční provoz! Ale krása mívá i obrácenou stranu. Před více lety se podivnou legislativní úpravou v domovech zhoršila zdravotnická péče. Některé si zachovaly kvalitního praktického lékaře a další navštěvující odborníky, jinde ale praktik ordinuje spíše jen „na dálku“, jinde vůbec chybí, všude se omezila odborná práce sester. Případné zhoršení stavu vede ke stovkám výjezdů „záchrankou“ a dalším stresujícím nemocničním pobytům.
V mnoha ohledech chybí součinnost mezi ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Oba úřady sídlí v monumentálním komplexu budov pod pražskými Emauzy, v blízkosti tak těsné, že předurčuje k bratrskému objetí. Praxe bývá jiná, byrokratické přehrady až děsivé. MZ i MPSV mají své specifikum: nejníže, v terénu, zaměstnávají hlavně ženy, pohlaví obecně odolnější. Ty se namáhají v tzv. pomáhajících profesích, ale jejich uspokojení z práce nebo příznaky vyhoření odrážejí tíži administrativních klepet.
Páni ministři, smilujte se: propláchněte shora až dolů ty Augiášovy chlévy! A laskavým pečujícím ženám a zvláště pak všem seniorkám popřejme k nedělnímu svátku.
Autor je psychiatr a publicista.