Názor

V čase války, pandemie či zdražování to vypadá jako ptákovina. Vláda odkládá start procesu vyhlášení Národního parku Křivoklátsko o tři měsíce. Ale ptákovina to není. Vláda přistupuje na požadavek starostů z Křivoklátska. Mají 90 dnů na to, aby se mohli k vládním podkladům vyjádřit. A kdyby byl proces vyhlašování NP spuštěn už teď, lhůta by vypršela ještě před obecními volbami. O čem by se pak vedla volební kampaň?