Co nám vzkazují naši výtečníci. Jako bychom vůbec nebyli rozdělená společnost

Začněme prezidentem Milošem Zemanem, ten jako první shrnul problémy, které tíží tuto zemi – covid, ceny energií a rozpočtový deficit. Byl po právu kritizován za nepřesnosti, či dokonce nesmysly, které ve své řeči šířil. Ano, z Green Dealu není rozumné a vlastně ani možné vystoupit, spíš se máme snažit jeho závazky modifikovat.

Miloš Zeman je celoživotní intelektuál a polemik, nikdy netíhl k nějaké útěšnosti, proto je trochu absurdní mu vyčítat, že jeho projev nebyl „vánoční“ a že měl působit více svátečně. Zvláště v kontextu ostatních řečníků vypadá tahle výtka jako hodně chtěná.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil k nám promluvil prvního ledna a jeho tři problémy republiky jsou: covid, inflace a ceny energií. Pan předseda mluvil ze všech tří nejútěšněji, chválil solidaritu po tornádu na jihu Moravy, chválil zdravotníky, chválil i svého šéfa Petra Fialu i jeho předchůdce v čele vlády – Andreje Babiše. Jeho projev se však v žádném případě nepokoušel lakovat budoucnost narůžovo (smím-li si vypůjčit terminologii premiérovu).

Posledním řečníkem byl nejmocnější muž Česka, předseda vlády Petr Fiala. Jeho novoroční výčet problémů byl následující: ceny energií, inflace a covid. Premiér byl též političtější, podobně jako prezident, a také se jako hlava státu dopouštěl drobných demagogií, třeba když naše nedostatečné snažení o prosazování nových zdrojů energií pro domácnosti a průmysl házel na minulou vládu.

Jako by tahle otázka nebyla problémem strategickým a jako by odpor k módním zdrojům energie, zejména fotovoltaice, nevyvolala politika ODS. Solární baroni jsou plodem její vládní garnitury. Avšak i Petr Fiala ví, že mu mnoho nepomůže, když vše negativní svede na své předchůdce, právě naopak.

Když třeba prohlásil: „Budeme hledat úspory zejména tam, kde to přímo nepocítí naši občané,“ už jsme věděli, že tato slova jsou v přímém rozporu s tím, co vláda minulý týden rozhodla ohledně platů státních zaměstnanců. Konkrétně na těchto profesích již vláda šetří, když nerespektuje závazky vlády předchozí. U učitelů je to možné považovat dokonce za koncepční selhání, má-li být naší dlouhodobou strategií povznesení tohoto povolání. Jako déja vu se vracejí vzpomínky na tupé kalouskovské škrty.

Berme ale sváteční projevy pozitivně, mezi naši politickou smetánkou panuje shoda ohledně problémů, ohledně řešení panovat z principu nemůže. Ale to není málo, je to zcela v naší politické tradici. Co se náhledu na realitu týče, nebývají naši politici (politický národ všeobecně) pokrytci a velmi neradi si lžou do kapsy.

Rozdíly mezi projevy byly spíš dány povahami, prezident Zeman mluvil jako necitlivý provokatér, který s fakty zachází svévolně, předseda Senátu Vystrčil s učitelsky rovnovážným poměrem chvály a negativ podpořil svou kandidaturu na prezidenta. A profesor premiér nás svou „přednáškou“ na téma problémy Česka nepřekvapil. Člověk se ptá, zda potřebujeme zrovna tři sváteční projevy, které se překrývají. Méně je někdy více. Martin Zvěřina