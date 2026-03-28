Co se může stát, když naštvete Trumpa. A ten si to bude pamatovat pěkně dlouho

Pomiňme, že si prezident Donald Trump nejspíš před kovbojským útokem úplně nerozmyslel, čeho chce dosáhnout. Brzy však zjistil, že když mu Teherán zablokuje Hormuzský průliv, kterým proudí hodně ropy a plynu na trhy, je to velký problém. Hrozí totiž opětovné (kolikáté už?) zdražování skoro všeho. A je z toho neklidný, protože v listopadu ho čekají kongresové volby, které republikáni mohou prohrát.
|
Mnozí evropští politici si myslí, že je to jen jeho průšvih, a jelikož je v poslední době „šikanoval“, rádi by ho v tom vykoupali. Ale to by byl obří omyl. Evropa se bez americké vojenské pomoci a jaderného deštníku zatím neobejde. Trump je sice v přístupu ke spojencům v NATO liknavější než jeho předchůdci, i tak by se však ti evropští měli více zamyslet nad tím, když je žádá o pomoc. Jejich váhavá reakce na prosbu o válečné lodě, které by Hormuzem eskortovaly tankery, by se jim mohla vymstít.
Naštvaný Trump si totiž takové věci pamatuje. A co když udělá totéž v případě americké podpory Ukrajině, když mu spojenci nechtějí pomoci uklidit svinčík, který nadělal v Íránu? Co mu to vlastně mělo přinést? Dominanci na Blízkém východě? Vždyť doktríny jeho administrativy tvrdí, že se Spojené státy chtějí vyvázat z blízkovýchodních tahanic, které je stojí moc sil.
|
Přes NATO to nepůjde
Evropské státy logicky nemohou pomoci v rámci NATO, jak by Trump chtěl. Jde totiž o obranný spolek, který měl původně chránit území západních států před Ruskem. Pátý článek smlouvy o NATO byl aktivován jen po teroristickém útoku na newyorská dvojčata. Jenže tentokrát podobný důvod neexistuje, USA zaútočily první.
To však nemění jednu věc: evropské státy si musí uvědomit, co je pro ně důležitější. Obava, že by při eskortování tankerů Hormuzem Írán potopil jejich lodě a ony by mohly být zataženy do války, anebo spojenectví s USA? Nemá cenu řečnit o mírových řešeních pod patronátem OSN, nic takového nevznikne. Zaprvé Trump Spojeným národům nevěří a zadruhé se k míru dojde hlavně po dvojstranných jednáních.
|
Někteří kalkulují, že až Trump skončí, vztahy se vrátí do starých kolejí. Ale nepoškodí se do té doby natolik, že už to nepůjde? A co když Trumpa vystřídá J. D. Vance? Opravdu jsou Francie, Británie či Německo ochotny obětovat dobré, ač horšící se vztahy s USA? Zvlášť když v případě konfliktu s Ruskem by bez Ameriky bylo Evropě stále ouha? Anebo si musí říct: O. K., končíme, ale pak musí pro obranu něco udělat. A začít víc investovat do armády. To ale voliči nechtějí.
Zatím by určitě bylo vhodnější s Trumpem nějak spolupracovat na zprůchodnění Hormuzu, jde tam i o zdražování v Evropě. A naštvaného amerického prezidenta, kterému zbývají tři roky do konce mandátu a který mluví o konci NATO, nikdo nechce. Naopak ruský prezident Vladimir Putin se v pozadí směje, protože počítá, jak mu rostoucí cena ropy umožní dál útočit na Kyjev.
|
Mimochodem: tvrzení, že evropské státy nemohou pomoci USA, protože je k tomu smlouvy nezavazují, je také zábavné. Smlouvy se dají vykládat různě. A Trump by mohl příště říct: proč bych vám pomáhal, když vy jste mi nepomohli?