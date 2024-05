Co si počít bez ohňostroje. Peníze na ně by se daly určitě lépe využít

Názor

Máme novou sousedku. Tedy, ona není úplně nová, přistěhovala se prý už před rokem, teď se přišla jen zeptat, jestli bychom nevěděli, co by se dalo dělat s těmi loděmi, které jí celé dny túrují pod okny. Pracuje na směny a po noční by si potřebovala trochu odpočinout.