Legendy a cenové triky. Tajemství ekonomiky předražených vánočních čokoládiček

V listopadu šokovaly zákazníky obchodní řetězce, které začaly prodávat vánoční čokoládové kolekce za extrémně přehnané ceny. Třeba kolekce Orion s figurkami o celkové váze 700 gramů stála 630 korun. Kilo by bylo za 900 korun! Experti konstatovali, že zdražení činilo oproti loňsku 100 procent a že ceny jsou nesmyslně vysoké.

Před pár dny se vánoční kolekce „polepšily“ a jejich cena spadla na polovinu. Dají se pořídit kolem 300 korun, dokonce jsem v jednom supermarketu viděl i cenovku 169 korun. I když ta čísla jsou zavádějící, protože se liší i gramáž. Podobně se splašila i čokoláda Studentská pečeť, která před pár týdny stála 140 korun za tabulku.

Co se to děje? Zbláznil se svět? Někteří analytici míní, že jde o drsnou reakci řetězců na zákon, podle kterého se sleva musí vypočítávat z nejnižší „normální“ ceny za poslední měsíc. Zkrátka, v Česku se 60 procent zboží prodá ve slevě, jsme jimi podle obchodníků posedlí, a proto muselo zboží nejprve brutálně zdražit, aby pak mohlo lákavě zlevnit. Podle mě je to ale ze strany obchodníků cesta do pekla.

Pojďme si „ekonomiku předražených čokoládiček“ zrekonstruovat. Zájmem obchodníka je spokojený zákazník. Nikoli naštvaný, frustrovaný, nasraný (a já to slovo prostě dneska nechci vyhvězdičkovávat). Pachuť z předražených figurek zůstane v paměti nadlouho.

Mně je třeba jako spotřebiteli úplně jedno, jestli je cenovka žlutá, slevová nebo puntíkatá, protože mám v hlavě, kolik by asi tak dané zboží mělo stát. Když bude máslo za 40–50 korun za běžnou kostku, rád ho koupím, ať už je, či není ve slevě.

Zdražovací legendy

Dřív jsem jel v obchodě podle nákupního seznamu a dával zboží do vozíku. Dneska musím každé třikrát obrátit a zkontrolovat, jestli se nestávám obětí nějakého cenového podrazu nebo spekulace. Že budou lidé při nákupech víc přemýšlet, je asi dobře. Ale taková cenová nestabilita, jejímž symbolem se stali ti čokoládoví mikulášové, to snad nechce nikdo.

Podstatná je ještě jedna věc: u kolekcí to prasklo, že s nimi obchodníci udělali cenový trik. Ale co když se to samé stalo ještě i u jiného zboží, akorát u něj jsme to ještě neodhalili? Třeba u toho másla…

Každé zdražení je provázeno nějakou pěknou legendou ohledně jeho příčiny. Mluvčí hypermarketů na začátku „kauzy kolekce“ ochotně vysvětlovali, jak vzrostla cena kakaového másla a kakaových bobů, bezmála o 100 procent. Je pravda, že cena za tunu kakaa je letos rekordní (momentálně 11 tisíc dolarů, i když během letoška klesla i na šest tisíc).

Ale těžko uvěřit tomu, že by dokázala manipulovat s cenou čokoládové kolekce v rozmezí týdnů, jak jsme toho nyní svědky. U másla je to story o tom, jak krávy dojí mléko s nižším obsahem smetany. Ale tuhle bylo v supermarketu za rohem máslo za 54 korun. Že už by se kravičky umoudřily a naučily se lépe dojit?

Určitě by byly lepší stabilní ceny než džungle slev, která má člověka přilákat do obchodu, aby si tam koupil i něco dražšího. Ale ten obchodník, který by z kolotoče slev vystoupil jako první a nasadil normální ceny, by asi dočasně prodělával.

Jak mi řekl trefně jeden kolega z ekonomické redakce: „Nediv se, že lidé pořád jezdí nakupovat do Německa a Polska, i když už se to vyplatí méně než dřív. Tam jsou ty ceny alespoň předvídatelné.“