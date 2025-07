Vrátí se nadzvuková letadla? Myšlenka na komerční lety tohoto druhu žije

Concordy vydržely létat ještě další tři roky, nicméně další faktory - zejména ten ekonomický, ale i pokles důvěry a vysoká hlučnost - vedly k tomu, že obě aerolinky, jež lety nadzvukovou rychlostí provozovaly (šlo o Air France a British Airways), provoz Concordů v průběhu roku 2003 ukončily. Poslední let proběhl koncem října 2003 z New Yorku do Londýna, přičemž to bylo po 27 letech od zahájení provozu (šlo o první komerční let, poprvé Concorde vzlétl v roce 1969).

Nicméně myšlenka na komerční nadzvukové lety neskončila v propadlišti dějin jako samotné Concordy a čtvrtstoletí od tragédie znovu ožívá. Letos v lednu proběhl úspěšný let nadzvukového letounu americké společnosti Boom Technology, která by ráda letouny létající nadzvukovou rychlostí opět dostala do vzduchu.

Zatím mají ale Američané jen demonstrační prototyp, na jehož základě a výsledcích testovacích letů chtějí postavit skutečný letoun s názvem Overture. Vejít by se do něj mělo až 80 cestujících (Concordy přepravovaly 100 lidí) a podle sdělení firmy by zkušební verze velkého letounu měla být připravena v roce 2028.

Přes Atlantik za tři hodiny

Podle firmy již eviduje přes 100 objednávek na lety a několik nezávazných poptávek od aerolinek. Nicméně je otázkou, zda je skutečně realizují, neboť velkou roli bude (překvapivě) znovu hrát ekonomika. Spotřeba paliva je totiž několikanásobně vyšší než u běžných letadel, což výrazně zvyšuje cenu letenky. Brzdou se také může stát samotná certifikace letadla. Zatímco prototyp, který letos úspěšně překonal rychlost zvuku, poháněly motory společnosti General Electric, jež používaly dříve kanadské stíhačky, pro komerční letoun vyvíjí firma Boom interně a sama.

A nedávné technické problémy Boeingu zvýšily tlak na regulační orgány, aby schvalovací proces probíhal ještě pečlivěji než dříve. I přesto firma Boom věří, že od roku 2029 se stanou komerční lety nadzvukovou rychlostí opět „běžnou“ záležitostí. Tedy pro ty, kdo na to budou mít (a budou i ochotni za to zaplatit.) Šéf firmy Boom přirovnává svůj podnikatelský záměr k úspěšnější vesmírné firmě SpaceX, která dokázala zajistit fungování amerického vesmírného programu za výrazně lepších ekonomických podmínek než předtím Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Na rozdíl od Concordů by měly být výrazně tišší, což by mohlo být minimálně plusem pro supersonické cestování. Přelet přes Atlantik za tři hodiny by tak mohl oslovit možné zájemce. Otázkou je, zdali v době, kdy se řada byznysových jednání scvrkla na on-line přenosy prostřednictvím obrazovek počítačů, najde opravdu dostatek pasažérů…