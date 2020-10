Koronavirus nám klade nové překážky a výzvy

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) V posledních týdnech se epidemiologická situace zhoršuje v celé republice a narůstající počet nemocných se bohužel nevyhýbá ani okresu Náchod. Odpovědné chování každého z nás je proto naprosto zásadní, aby se šíření nákazy dostalo pod kontrolu a my se mohli vrátit k našim běžným životům. Protože to je to, co všichni chceme.

Rád bych touto cestou ujistil všechny obyvatele, že Náchod je připraven na další vývoj v souvislosti s pandemií koronaviru jak materiálně, tak personálně. Potvrdili to i zástupci složek integrovaného záchranného systému, městské policie, Oblastní nemocnice Náchod, technických služeb a dalších klíčových organizací na jednání Bezpečnostní rady města.

Stejně jako na jaře jsme se včas zásobili materiálně a máme momentálně k dispozici přibližně 50 až 60 tisíc roušek (z toho jsme jich 8500 poskytli do náchodských škol všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům), 500 respirátorů, stovky ochranných rukavic a desítky litrů dezinfekce. Ty jsou určeny pro potřeby zaměstnanců městského úřadu a organizací zřizovaných městem včetně škol.

Po zkušenostech z první vlny pandemie jsme také zakoupili generátor ozonu, který slouží jako dezinfekce vnitřních prostor. Jeho využití mají na starost dobrovolní hasiči a použití je velmi jednoduché. V závislosti na rozloze prostoru, který má být dezinfikován, se nastaví potřebná doba, po kterou bude v daném místě generátor působit. Tento přístroj budeme využívat ve všech budovách a zařízeních města, dle aktuální potřeby. Současnou situaci rozhodně nepodceňujeme, je vážná, na druhou stranu chci všechny ujistit, že jsme připraveni a není důvod k obavám. Jsem průběžně v úzkém kontaktu s ředitelem Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje i šéfem Ústředního krizového štábu ministrem vnitra Janem Hamáčkem a vývoj situace bedlivě sledujeme. Jsem jednoznačně přesvědčen, že díky spolupráci se všemi složkami v Náchodě, která funguje naprosto skvěle, není situace, kterou bychom nezvládli. Ověřili jsme si to na jaře a jsme připraveni čelit všem výzvám a překážkám společně i nyní.

JAN BIRKE, starosta Náchoda, ČSSD