Názor

Co dál s covidem? Po dvou dlouhých lockdownech, příchodu nakažlivější varianty delta a možnosti očkování se postupně i u části odborníků ustálila představa, že všichni nebo téměř všichni nakonec musíme covid prodělat, že se s tím stejně nedá nic dělat a že to nevadí. Jenže to není pravda.