Proč se Babiš omlouvá za covid. Volby v říjnu 2021 mu prý prohrála víra v odborníky

U nás je zvláštní to, že za čtyři roky od konce pandemie neproběhla širší – odborná, politická, občanská – diskuse o tom, co se udělalo dobře, co špatně a jaké z toho plynou lekce. Třeba jako v Německu před rokem, k pátému výročí začátku covidu. Zákonitě tak přichází doba, kdy se téma covidu zdvihá více či méně účelově.
V sobotu, na sněmu hnutí ANO, ho zdvihl tehdejší i dnešní premiér Andrej Babiš. Řekl, že ve volbách v říjnu 2021 ANO prohrálo kvůli proticovidovým omezením jeho vlády: „Na místě je omluva všem za ta rozhodnutí,“ řekl na sněmu Babiš.
Na téma covidu Babiš zabrousil už 15. ledna, když ve Sněmovně žádal o důvěru pro vládu. I tehdy svedl porážku z října 2021 na covid. Vláda prý tehdy udělala plno chyb. Věřila, že odborníci z ministerstva zdravotnictví jsou odborníci, ačkoliv to žádní odborníci nebyli. Nešla švédskou cestou, tedy bez lockdownů. Uvěřila Evropské unii „o těch skvělých vakcínách, které nebyly až tak skvělé“.
Rajchl na semináři obvinil ministry. Kotlár označil vakcíny za biologické zbraně
A v pondělí 26. ledna proběhl ve Sněmovně seminář ke covidu. Pořádal ho poslanec Jindřich Rajchl (PRO, ale na kandidátce SPD) a pozval tvrdé antivaxery typu slovenského vládního zmocněnce Kotlára (vakcíny označil za biologické zbraně) či senátorku Zwyrtek Hamplovou.
Jaký obraz to vše skládá?
Nezdivočela by u nás švédská cesta?
Řekněme rovnou, že ten obraz musí být trochu deformovaný, ba karikovaný už proto, že ta debata se odehrává čtyři až šest let „po činu“. Za minulé čtyři roky se nic podobného – na tak vysoké politické úrovni – nekonalo, což mohlo posilovat dojem, že na zkušenosti z pandemie není co kritizovat. A také proto, že nekonformní názory (třeba doporučování švédské cesty) byly před čtyřmi až šesti lety považovány téměř za zločinné.
Samozřejmě, že je co kritizovat. Otázka je, zda racionální kritiku posílí účelový způsob, jímž se debata vede. Snad každý stát v roce 2020 rozhodoval tak, že z dnešního pohledu by leccos udělal jinak. Některé svou politiku měnily. Třeba Británie z velmi otevřené (švédské) na přísnou. Jen Švédsko zůstalo otevřené po celou dobu. Jistěže najdeme důvody ke kritice, ba omluvě za ten či onen krok (třeba délka uzavření škol). Ale nenajdeme případ, že by se nějaký lídr plošně omluvil za přísnou covidovou politiku, navíc ladící s tím, co se dělo třeba v Německu. Až teď Andrej Babiš.
|
‚Strašný rok pro Švédsko.‘ Pandemii jsme vůbec nezvládli, naše strategie byla chybná, přiznal švédský král
Švédským liberálním modelem se u nás argumentovalo často. Ale i to má své háčky. Za prvé. Porovnáme-li počty nakažených i zemřelých ze společensky blízkých zemí (Norsko, Dánsko, Švédsko), zjistíme, že Švédsko na tom bylo hůře. Za druhé. Kde vzít jistotu, že u nás by to proběhlo s přijatelným výsledkem? Kdo byl ve Švédsku, mohl si i na banálních detailech všimnout, jak tam funguje individuální odpovědnost i samoorganizace společnosti. Třeba jak se lidé ukázněně staví do front na zastávkách veřejné dopravy. Představa, že u nás by švédská covidová pravidla nevedla k nárůstu nakažených, je dost divoká.
U nás se to ukázalo v září 2020, když se rozjela druhá vlna covidu, blížily se krajské volby a premiér Babiš chtěl lockdown vyhlásit až po nich. Stalo se, ale za cenu dalšího nárůstu počtu nakažených. Podobné věci se odehrávaly i v jiných zemích, třeba i v Německu. Ale tam nikdo nehlásá, že covidová přísnost vedla k volební porážce. Přitom i Němci volili do Spolkového sněmu v říjnu 2021, i tam vyhrála dosavadní opozice (Olaf Scholz jako u nás Petr Fiala), ale snad nikdo to nesváděl na covid.
Neporazili jste nás. Porazil nás covid
Odkud bere Andrej Babiš jistotu, že jeho hnutí ANO prohrálo kvůli „postupu kabinetu při covidové epidemii v podobě různých omezení“? Může se opřít o zvláštní průzkum sociologů? Byla snad Fialova opozice skutečnou opozicí i v politice covidu? Ani náhodou. O švédském modelu se u nás mluvilo, ale jako vážně míněnou cestu ho neprosazoval nikdo, natož Petr Fiala.
Skoro se zdá, jako by se Babiš inspiroval Trumpem. Donald Trump dodnes mluví o tom, že prezidentské volby v listopadu 2020 byly „ukradené“ (zfalšované). Podobně Babiš sugeruje, že sněmovní volby v říjnu 2021 byly „ukradeny“ tím, že vláda uvěřila zdravotnickým expertům. Rozuměj špatným expertům. Prostě neposlouchali alternativce z řad antivaxerů. „Nechali jsme se napálit, a proto jsme prohráli volby,“ řekl Babiš ve Sněmovně. „Ne proto, že vy jste nás porazili, ne, covid nás porazil.“ Trump by to neřekl lépe.
|
Tři roky s covidem. Co vše se mělo zkoumat, kdyby nebylo války
Babiš tím chce možná posílit dojem, že sama vláda nic zásadně chybného neudělala. Jen sedla na lep špatným odborníkům. Jen proto se sám premiér Babiš mohl chlubit, že Česko je „best in covid“.
Ale to by bylo velké zjednodušení. Poslanec Jindřich Rajchl se naváží do tehdejších ministrů zdravotnictví za ANO Blatného a Arenbergera, ale vynechává Adama Vojtěcha. Mohl by se premiéra zeptat, že stěžuje-li si na špatná rozhodnutí z doby covidu, proč vzal opět do vlády Vojtěcha, jenž u covidových rozhodnutí byl. Ale nezeptá se, protože mu to myslí politicky.
Faktem z té doby ale zůstává třeba toto. Mezi 12. březnem 2020 (první covidový lockdown) a 30. červnem 2022 (přijímání běženců z Ukrajiny) uběhlo 840 dnů. Z toho 402 dnů, 48 procent té doby, jsme strávili ve stavu nouze. Ten prosazovala vláda. Tím ve společnosti pěstovala atmosféru, že stav nouze je cosi běžného, po čem lze snadno sáhnout. Toto je něco, za co by společnost – nikoliv voliči nebo činovníci ANO – měla žádat omluvu.