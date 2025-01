Covid skončil, zapomeňte? Porovnání zdraví očkovaných a neočkovaných chybí. A nejen to

Pro mnoho lidí u nás jsou USA vzorem. Za vzor je dávána oproti EU málo regulovaná ekonomika. Ministerstvo obrany považuje stíhačky F35 za nejlepší řešení pro českou armádu. A řada lidí fandí Donaldu Trumpovi, protože ukazuje problémy běžného života, jež mají málo společného s obrazem společnosti, který nám z pokřivených zrcadel reality reportují progresivistické elity.

Jaký div, že se proto v našem veřejném prostoru vůbec nehovoří o zprávě Kongresu USA ke koronavirové epidemii. Myslím, že je pro nás velmi důležitá – nejen ministerstva zdravotnictví či vnitra by zde našla celou řadu informací, jež by nám odpověděly na mnoho otázek a možná nás posunuly kupředu v pandemické připravenosti.

U nás žádná diskuse ani seriózní analýza koronavirové epidemie neproběhla, tématem se nikdo nechce zabývat. Ti, kdo v epidemii dělali chyby, si je nechtějí přiznat, a ti, kdo měli pravdu a navrhovali realistická opatření, nemají prostor ve většině médií.

Senátor a předseda příslušné komise Brad Wenstrup v úvodu zprávy napsal: „Tato práce pomůže USA a celému světu předvídat další pandemii, připravit a chránit se před ní a doufejme, že i zabránit jí.“ Ač zpráva obsahuje důležitá sdělení, je u nás ignorována. Senátoři Demokratů i Republikánů se přitom shodli na klíčových informacích. Především uvedli, že to, že se covid-19 objevil v důsledku laboratorní nebo výzkumné nehody, není konspirační teorií.

To je zásadní informace, která ospravedlňuje všechny, kdo na to i u nás v počátcích epidemie poukazovali. Bylo potvrzeno, že výzkum ve Wuchanu byl financován ze zdrojů některých institutů NIH (Národní institut zdraví), a dále se potvrdilo, že některé klíčové informace o původu epidemie byly zatajovány.

Senátoři ve zprávě doporučili, aby vědecká sdělení byla jasná a stručná, podložená důkazy a pocházela od důvěryhodných osob, jako jsou lékaři prvního kontaktu. I u nás dostávali během epidemie velký prostor nelékaři, dokonce v pravidelných relacích, kde strašili národ, nadhodnocovali vliv epidemie u nás a vliv infekce na zdravého člověka.

Podobně se provinili v USA pracovníci NIH a je nutné, aby získali znovu důvěru Američanů. To se povede, protože ředitelem NIH je v nové administrativě profesor Jay Bhattacharya, jeden ze zakladatelů Velké barringtonské deklarace, která představovala disentní názor na boj s covidem.

Též uzavírání škol v době pandemie bude mít trvalý dopad na generace amerických dětí a toto uzavření umožnily bohužel skupiny osob, které měly těmto dětem sloužit. Podobně to vidíme i u nás. Děti ztratily i to minimum skutečných sociálních kontaktů a plně převážily jen sociální kontakty virtuálního světa.

To vedlo u nás k epidemii deprese v dětské populaci, ztrátě jasně strukturovaného dne s přirozeným pohybem a se sportováním. Fyzická zdatnost v dětské populaci podle měření Českého olympijského výboru klesla velmi významně.

Nejen v USA, ale i u nás opatření proti covidu provázely nekontrolovatelné podvody, plýtvání a zneužívání, za které nebyl nikdo potrestán. Ve zprávě se též zmiňuje, že léčba nemůže být horší než průběh nemoci, podobně jako jsou přísná a příliš široká omezení, která vedla k předvídatelným úzkostem a následkům, jimž se dalo předejít. Za důležitou považuji i informaci, že ústavu nelze pozastavit ani v době krize a omezení osobních svobod zasévá nedůvěru ve veřejné zdraví.

Ve zprávě se též deklaruje, že genové mRNA vakcíny, které jsou nyní pravděpodobně lépe charakterizovány jako terapeutika, nepochybně zachránily miliony životů snížením pravděpodobnosti závažných onemocnění a úmrtí. Zároveň se ale ve zprávě potvrdilo, že prodělání nemoci covid-19 zanechává velmi solidní imunitu, což je fakt, který nebyl brán v potaz, dokonce se potlačovaly nesouhlasné názory.

Systém hlášení nežádoucích účinků je nedostatečný

Vakcína proti covidu-19, přestože byla z velké části bezpečná a účinná, měla a má nežádoucí účinky, které je nutné důkladně prošetřit, protože systém hlášení nežádoucích účinků vakcín je nedostatečný, netransparentní a může postrádat důležité bezpečnostní signály.

Do dnešního dne není mně ani mnoha dalším odborníkům z oboru jasné, co je možné považovat za nežádoucí účinek mRNA vakcíny. Je to infarkt myokardu, mozková mrtvice, karcinom pankreatu, rozvoj melanomu, nádorová onemocnění bílé krevní řady nebo poruchy menstruačního cyklu?

Pokud to nevědí odborníci, nemohou to vědět ani lékaři prvního kontaktu, kteří hlásí nežádoucí účinky regulačním autoritám. Zde je úlohou státu, respektive Ústavu zdravotnických informací a statistiky, aby porovnáním očkovaných a neočkovaných osob s výše uvedenými zdravotními problémy nás jako společnost ujistil v tom, že se nic mimořádného neděje. Jako odpověď ale slyšíme jen ticho, nebo chlácholení, které nemá žádný reálný základ.

Nedávno byly zveřejněny informace skupiny 700 odborníků o množství DNA v mRNA vakcíně, s tím, že hodnota ve výši 10 byla v některé šarži překročena až 470krát. Státní instituce v několika evropských zemích to nevidí jako problém, který by mohl ohrozit zdraví. Je tedy otázkou, proč tu normu vlastně máme, když ji můžeme 470krát překročit.

Vezmu-li si jako příklad obsah vody v naftě, pak takové zvýšení množství vody by znamenalo, že asi 10 % hmotnosti v jednom litru nafty by byla voda. Ale pokud by se na to podívala státní instituce, která má chránit zdraví občanů, určitě by řekla, že se motoru nic nestane.

Autor je profesor epidemiologie