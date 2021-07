Covidová linka Praha–Tokio. Viru stačí jediný nezodpovědný a neštěstí je na světě

Americké filmové drama Let číslo 93 zachycuje zápas posádky a cestujících letadla, s nímž chtěli teroristé 11. září 2001 zaútočit na Bílý dům či na Kapitol. Boj skončil tragédií, leč svým způsobem šťastnou, poněvadž úmyslu hochů z Al-Káidy se podařilo zabránit. Cesta stroje Czech Force One neboli vládního Airbusu A319 s částí olympijské výpravy do Tokia by si asi též zasloužila filmové zpracování, byť v komediálním žánru.