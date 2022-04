Názor

Občas si člověk připadá jako umanutec, který k válce na Ukrajině stále opakuje totéž. Ale pak si řekne, že kdyby se neopakoval, kdyby ty poznatky erodovaly či vyšuměly, bylo by to horší. Zopakujme tedy minibajku z doby invaze do Československa v srpnu 1968: „Páchne to tu, řekl tchoř. Proto tady zůstanu, dokud ten smrad nevyvětrám.“