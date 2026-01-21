Policie v Chřibské ukázala, že zakročit umí. Profesionálně a rychle

Policisté byli na místě prakticky okamžitě, během pár minut, na nic nečekali, neschovávali se za rohem a okamžitě vletěli do budovy radnice, kde se střílelo. A střelec pálil i po nich, oni palbu opětovali a dost pravděpodobně jej i tím přinutili, aby si nakonec sám vzal život a zastřelil se.
A důležité je říci ještě jednu věc: jako první byli na místě policisté z tamního obvodního oddělení, pak policisté z takzvané prvosledové hlídky, vybavení dlouhými zbraněmi a vycvičení pro takové situace. Právě díky rychlému zásahu policie nebylo mrtvých a zraněných více, protože střelec, vybavený třemi pistolemi a odhodlaný zabíjet, by pravděpodobně jen tak neskončil. Za to by policisty měl jejich prezident Martin Vondrášek ocenit, což pravděpodobně udělá.
Je důležité vidět, že policie umí rychle a efektivně zasáhnout, protože ať se nám to líbí, nebo ne, takových případů přibývá a přibývat bude všude po světě, Českou republiku nevyjímaje. U policie je vidět ještě jedna věc: po všech podobných tragédií, od střelby v restauraci v Uherském Brodě, přes děsivé drama na filozofické fakultě v Praze a bezpočet podobných zásahů, jakkoliv třeba nakonec nebyly „ostré“, se opravdu každý další zásah policie zlepšuje a policie jen nevypráví do médií, že cvičí, trénuje a připravuje se na situaci.
Policisté jsou rychlejší, organizace pružnější, informování veřejnosti svižnější a jistější, zásah profesionálnější. To není pochlebování policii, to je – zaplaťpánbůh – realita. Nejsme Amerika, kde jsou podobné činy bohužel častější a policisté mají mnohem více pravomocí, než jakými disponují naši, ale zásah v malé obci na severu Čech je o to cennější.
Nehráli si na hrdiny, nebyli ani ustrašení zasáhnout, ale chovali se jako vycvičení profíci, kteří přesně věděli, co mají dělat. V situaci, do které se nikdo soudný nechce nikdy dostat. A i když možná sami jednu z žen v budově zranili kulkou z jejich zbraně, když stříleli po protivníkovi, jenž pálil přes zavřené dveře, jejich zásah byl profesionální, protože zabránili většímu masakru.
Přitom je třeba říct, že na rozhodnutí, které my pak můžeme hodnotit v klidu od klávesnice, oni mají zlomek vteřiny – a ještě mají udělat zdravý úsudek v extrémním stresu, kdy každé rozhodnutí může být fatální pro ně nebo ostatní. Proto je třeba říci, že tuto akci policie zvládla na jedničku. A i její další přístup, komentáře, komunikace a snaha vysvětlit okamžitě veřejnosti, co se vlastně stalo, byla nadstandardně otevřená. A tak to má být.
Ten příběh má ale ještě jednu rovinu, jež je pro všechny mnohem nepohodlnější. I když se v Chřibské „všichni znají“ a všechno o sobě vědí, včetně toho, že místní podivín a narkoman má nelegální zbraně, chodí po obci a vyhrožuje, že ji jednou vystřílí, nebyl nikdo, kdy by to dokázal dopředu řešit tak, aby ke střelbě vůbec nedošlo. Ne proto, že by to lidem bylo jedno, ale protože nevěděli, co s tím. Nechtěli to zveličovat, nechtěli být za práskače, vždyť se tu do té doby nikdy nic nestalo. A tak čekali.
A tím ukázali tu nepříjemnou pravdu: společnost má problém řešit varovné signály dříve, než přerostou v tragédii. Policie nemá křišťálovou kouli a nemůže preventivně hlídat každého, kdo je divný nebo protivný. Policisté tentokrát odvedli skvělou práci a na ostatních teď je, aby si přiznali, že prevence začíná u odvahy říci: „Tady je problém.“ A nečekat až na výstřel.