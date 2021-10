ČSSD čeká na přerod

Musí to tušit každý, kdo sledoval předvolební chování vlády ANO. Ne podle rétoriky, ta není jeho silou, ne podle ideologie, tu pomíjí, ale podle činů i zářezů do rozpočtu.

Ani Vladimír Špidla, tradiční sociální demokrat, není velký rétor, ale tuto věc shrnul v rozhovoru pro Lidovky.cz pregnantně: „Hnutí ANO převzalo konzervativně levicovou niku a už ji nepustí.“ Ta slova lze tesat do kamene. Právě tady se rýsuje sněmovní reprezentace tolika hlasů pro levici, jež ve volbách propadly.



Co na to ČSSD? Vsadí na hájení zaměstnanců soukromých i státních firem, jak uvažuje Špidla? Odpověď si vyžádá hodně času. Určí motivaci pro největší znovuzrození, jaké stranu čeká za posledních třicet let.