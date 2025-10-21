Špidla zachraňuje levici, ale má problém. Ti, kteří ho chválí, sami Socdem nevolí

Mají šanci? Nejenom při volbě vedení (bude se konat online), ale i obecně ve straně, která za poledních pět let přišla o tři čtvrtiny členů? (Jejich počet klesl z 11 500 v roce 2020 na 3090 v roce letošním.) To je otázka pro věštce.
Další plus mu přidává jeho pověst slušňáka. Dalo by se snad i říci, že Špidla je socialistickou verzí konzervativního slušňáka Fialy.
V době, kdy bují ideově neukotvená hnutí s marketingovými názvy, kdy zuří kulturní války o počet pohlaví, ochranu klimatu či různé kvóty, kdy se i tradiční levice pokusila na toto bojiště zabruslit, by sociální demokracie sázející na tradiční sociální téma mohla u voličů bodovat.