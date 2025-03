Nejhorší řešení, jak nakrmit ČT. Je poctivé zavádět veřejnoprávní povinnosti, které budou mimo veřejnou kontrolu?

Příští středu nás čeká zřejmě konečné dějství boje o zvýšení koncesionářských poplatků pro obě hlavní veřejnoprávní média. Vše se ale točí kolem České televize. To by mělo vést jak její vedení, tak i poslance k zamyšlení, proč tomu tak je a jestli to je skutečně vizitka dobře odváděné práce, nebo spíš příznak určitých problémů.

Ač má vláda v Poslanecké sněmovně pohodlnou většinu a je to právě ona, kdo přišel s příslušným návrhem zákona, tento protahovaný příběh pokračuje. Jako by snad měl pomoci k popularitě, ať už vládě, anebo České televizi. Toto protahování také zpochybňuje původní tvrzení zastánců návrhu zákona, ať už ze strany vládních poslanců či představitelů České televize, že bez navýšení koncesionářských poplatků bude muset Česká televize od začátku nového roku omezit své služby. Máme z něj už šestinu za sebou, čas dále běží – a nic strašného se nestalo.

Čas navíc byl ale užitečný k zamyšlení se nad všemi navrženými změnami. Už na podzim jsem upozornil na ustanovení o povinnosti ředitelů České televize a Českého rozhlasu uzavřít s ministrem kultury Memorandum o způsobu naplňování veřejné služby. Obsah tohoto memoranda přitom není v návrhu vůbec definován. Má tedy naprosto gumový charakter a bude znamenat nástroj podřízení obou institucí politickému vlivu každého nového ministra kultury. Nezajistí přitom hospodárnost činnosti.

Jak se to snáší s veřejnoprávním charakterem obou médií a v tomto rámci i s jejich nezávislostí zejména na vládě, toť otázka, na kterou není odpověď. Pokud může ministr kultury mluvit prostřednictvím tohoto memoranda do činnosti obou médií a není to problém z hlediska jejich nezávislosti, proč by problémem bylo financování obou institucí ze státního rozpočtu?

Žádný poplatek, ale daň

Jsme-li u peněz, zastánci zvýšení koncesionářských poplatků argumentují snížením jejich reálné hodnoty od jejich poslední valorizace. To je jistě argument vážný. Podivné ale je, že v tu samou chvíli navrhují, aby Česká televize odváděla nejenom čtvrtinu výnosů z reklamy na programu ČT2 do Státního fondu kultury jako doposud, ale aby navíc odváděla čtvrtinu výnosu z veškerého sponzoringu do téhož fondu.

Činnost tohoto fondu také spadá do plnění veřejnoprávní funkce České televize? To je první otázka. Druhá otázka je, zda má být Česká televize připravována o vlastní zdroje financování, když je dokáže najít? A třetí otázka se týká legitimity požadavku na navyšování televizních poplatků, když ekvivalent části výnosu z navýšení fakticky Česká televize odvede do zcela jiné instituce.

Pokud mají být k financování České televize použity koncesionářské poplatky, potom by ale bylo poctivé, aby byly použity pouze na to, k čemu jsou vybírány. Tedy na nutný provoz České televize. A nikoliv pro provoz zcela jiných institucí. Z dálničních známek také není financováno turistické značení, byť turistické stezky nepochybně také slouží „dopravě“.

To nejmenší, co by mohla vláda udělat, by bylo přejmenovat televizní poplatek v zájmu transparentnosti na „daň na provoz České televize a Státního fondu kultury“. Z hlediska teorie finančního práva se totiž nejedná o poplatek (platím za konkrétní úkon, např. za vydání cestovního pasu), ale o daň (platím určitou sumu, ať už veřejnou službu užívám, nebo ne, a hospodaření s vybranými penězi je na tom, kdo je shromažďuje). A jako s daní by se s platbami za veřejnoprávní média mělo také zacházet.

Obecně by bylo nejpoctivější, kdyby byly oba „poplatky“ zrušeny a nahrazeny financováním ze státního rozpočtu. Navržený mechanismus, kdy obě veřejnoprávní platby budou automaticky navyšovány podle inflace, je to nejhorší, co z hlediska kontroly nad výdaji a naplňováním zákonů veřejnoprávními médii může Sněmovna udělat.

Nynější mechanismus zákonem pevně stanovených poplatků nutí poslance podle míry inflace aspoň čas od času znovu otevřít debatu nad tím, zda veřejnoprávní média plní své úkoly, pracují hospodárně, zda je vlastně potřebujeme a v jakém rozsahu. Financování ze státního rozpočtu zajišťuje, že tyto otázky jsou diskutovány víceméně průběžně, může se tak dít každý rok.

Nejhorší možné řešení je zavedení automaticky navyšované veřejnoprávní platby postavené mimo státní rozpočet a mimo přímou kontrolu Sněmovny. To zakonzervuje stávající stav a postaví ho mimo normální politickou diskusi. Nastane něco podobného, co sledujeme ohledně platů ústavních činitelů: „Nemohli jsme nic dělat, naše platy se musely zvednout. Je na to jasně předem daný mechanismus…“

Co je dovoleno ČT

Hospodaření s koncesionářskými poplatky, ač jsou veřejnoprávní platbou a dokonce mají charakter daně, navíc nepodléhá kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Ostatně to by byla zajímavá cesta, jak otupit hrot mnoha výtek vůči předloženému návrhu. Ale ani o tom vláda neuvažuje. Přitom není jasné proč. Když mohou kontrole hospodaření ze strany NKÚ podléhat i zpravodajské služby, proč ne třeba Česká televize?

Čas, který ještě do příští středy zbývá, by měli poslanci využít k zamyšlení, jestli je opravdu vůči nám všem poctivé zavádět veřejnoprávní povinnosti, které budou mimo skutečnou veřejnou kontrolu.