Konec vysílání ČT3 není žádná ztráta. Oprašování archivu nebylo levné

Je to celkem výstižný vzorek toho, co trojku plnilo.

Vznikla jak známo během covidové pandemie se sporným cílem uklidnit vystresované seniory, leckteré z nich však spíš urazila tím, jaký vkus jim podsouvala. Občas se objevila i kultivovanější dramaturgie a dokonce nová publicistická tvorba, ale největšími hity zůstávaly seriály jako Nemocnice na kraji města či Rozpaky kuchaře Svatopluka nebo zábavní pořady z osmdesátých let. Přičemž časem vyplulo na povrch, že oprašovat pořady z archivu není nic levného, byť by to tak mohlo působit. Proto teď ČT3 skončila a je to dobře.